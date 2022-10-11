Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії — Finance.ua

Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії

Український бізнес адаптувався до діяльності в умовах війни. Кількість підприємств, що продовжують працювати, поступово збільшується. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua відстежив динаміку поновлення діяльності українських компаній, поведінку роботодавців та зміни на ринку праці.

Так, згідно даних досліджень центру, у березні лише 40,2% компаній зберегли комерційну діяльність, а 8,8% працювали частково. Через два місяці більше половини (54,2%) опитаних підприємств та організацій зазначили, що їх компанія працює, ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише в безпечних регіонах.

Станом на кінець вересня — початок жовтня про здійснення комерційної діяльності в умовах війни зазначають 93% опитаних підприємств та організацій. Продовжують працювати у повному обсязі 61% компаній. Третина компаній (30%) зберегла діяльність частково, у них працюють лише підрозділи в умовно безпечних регіонах країни. Здійснили релокацію 2% опитаних компаній.

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1% опитаних компаній повністю припинили роботу та не планують відновлення діяльності. Ще 4% підприємств поки не працюють, але планують відновлення діяльності у найближчі місяці.

Невелика частка українських компаній (2%) здійснила релокацію бізнесу в іншу країну.

Попри те, що переважна більшість компаній продовжують працювати, а ринок праці поступово відновлюється, пропозицій роботи досі менше, порівнюючи з довоєнним періодом. У складних економічних умовах бізнес намагається оптимізувати витрати, далеко не всі можуть собі дозволити повноцінний набір нових співробітників на всі напрямки бізнесу. Це підтверджують результати останнього дослідження.

Лише кожна п’ята компанія (21%) зазначила те, що зараз здійснює набір персоналу на всі напрямки бізнес-діяльності.

Набирають персонал лише на стратегічні напрямки діяльності 27% опитаних компаній.

Ще 19% підприємств та організацій здійснюють тимчасовий набір на заміну тим співробітникам, які релокувалися через війну, або захищають нашу країну у ЗСУ.

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Третина компаній не відкриває нові вакансії з різних причин — у когось поставлений набір нових співробітників на паузу (6%), хтось перебуває у жорсткій економії через кризу (4%), деякі компанії не відчувають потреби у нових працівниках (14%). Про скорочення персоналу говорять у 8% опитаних компаній.

Серед тих компаній, які здійснюють набір персоналу, більшість (42%) має потребу у точковій заміні співробітників. Кожна десята компанія шукає спеціалістів, які здійснюють продажу товарів та послуг. Ще 4% компаній віддають перевагу фахівцям, які здійснюють просування товарів та послуг бізнесу. 6% компаній відкривають вакансії виключно для спеціалістів, які відповідають за стратегічний розвиток компанії.

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