Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії — Finance.ua
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Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії

Особисті фінанси
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Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії
Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії
Український бізнес адаптувався до діяльності в умовах війни. Кількість підприємств, що продовжують працювати, поступово збільшується. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua відстежив динаміку поновлення діяльності українських компаній, поведінку роботодавців та зміни на ринку праці.
Так, згідно даних досліджень центру, у березні лише 40,2% компаній зберегли комерційну діяльність, а 8,8% працювали частково. Через два місяці більше половини (54,2%) опитаних підприємств та організацій зазначили, що їх компанія працює, ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише в безпечних регіонах.
Станом на кінець вересня — початок жовтня про здійснення комерційної діяльності в умовах війни зазначають 93% опитаних підприємств та організацій. Продовжують працювати у повному обсязі 61% компаній. Третина компаній (30%) зберегла діяльність частково, у них працюють лише підрозділи в умовно безпечних регіонах країни. Здійснили релокацію 2% опитаних компаній.
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1% опитаних компаній повністю припинили роботу та не планують відновлення діяльності. Ще 4% підприємств поки не працюють, але планують відновлення діяльності у найближчі місяці.
Невелика частка українських компаній (2%) здійснила релокацію бізнесу в іншу країну.
Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії
Попри те, що переважна більшість компаній продовжують працювати, а ринок праці поступово відновлюється, пропозицій роботи досі менше, порівнюючи з довоєнним періодом. У складних економічних умовах бізнес намагається оптимізувати витрати, далеко не всі можуть собі дозволити повноцінний набір нових співробітників на всі напрямки бізнесу. Це підтверджують результати останнього дослідження.
  • Лише кожна п’ята компанія (21%) зазначила те, що зараз здійснює набір персоналу на всі напрямки бізнес-діяльності.
  • Набирають персонал лише на стратегічні напрямки діяльності 27% опитаних компаній.
  • Ще 19% підприємств та організацій здійснюють тимчасовий набір на заміну тим співробітникам, які релокувалися через війну, або захищають нашу країну у ЗСУ.
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Третина компаній не відкриває нові вакансії з різних причин — у когось поставлений набір нових співробітників на паузу (6%), хтось перебуває у жорсткій економії через кризу (4%), деякі компанії не відчувають потреби у нових працівниках (14%). Про скорочення персоналу говорять у 8% опитаних компаній.
Більшість компаній поновили роботу під час війни, проте третина не відкриває вакансії
Серед тих компаній, які здійснюють набір персоналу, більшість (42%) має потребу у точковій заміні співробітників. Кожна десята компанія шукає спеціалістів, які здійснюють продажу товарів та послуг. Ще 4% компаній віддають перевагу фахівцям, які здійснюють просування товарів та послуг бізнесу. 6% компаній відкривають вакансії виключно для спеціалістів, які відповідають за стратегічний розвиток компанії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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