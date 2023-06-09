Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою - МВС — Finance.ua

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою - МВС Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою - МВС

У рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою, що триває перший тиждень, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини — практичне.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«У Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях триває пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС. У класах для складання теорії та автівках сервісних центрів МВС для складання практики тепер є більше камер спостереження, відповідно процеси складання іспитів легко моніторити та за потреби оскаржувати результати», — сказано в повідомленні.

За тиждень з 1 по 7 червня включно в цих 4 областях 2 524 разів кандидати у водії складали теоретичні іспити, та 2 652 рази екзаменатори приймали практичні іспити. Ця статистика враховує всі категорії транспортних засобів.

Успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становить 23%.

Успішність складання практичного іспиту з першого разу становить 36%.

«Що стосується найбільш популярних транспортних засобів — категорії В — легкові авто, то більшість кандидатів у водії обирала для складання іспиту транспортний засіб навчального закладу, а не транспортний засіб сервісного центру МВС. 1384 проти 634 разів», — зазначають в МВС.

Варто зазначити, що орієнтовна вартість складання іспиту на транспортному засобі сервісного центру МВС — 13 грн, а вартість оренди авто навчального закладу залежить від умов договору між кандидатом у водії та навчальним закладом, де він проходив навчання.

Помітною зміною для кандидатів у водії стало те, що у цих 4 областях уже можна онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит за допомогою функціоналу Е-запис . Тобто, кількість візитів до сервісного центру МВС можна скоротити з 2 до 1.

«У всіх інших областях для того, щоб взяти талон попереднього запису на практичний іспит, поки що треба завітати безпосередньо до приміщення та оформити талон на практичний іспит у терміналі», — додають в МВС.

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