Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія

Особисті фінанси
45
Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія
Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія
В Україні буде змінена система видачі водійських посвідчень. Планується, що зміни набудуть чинності до кінця 2023 року.
Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна, зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту.
За новою системою для отримання допуску до іспиту з теорії українцям не обов’язково буде відвідувати автошколу.
Читайте також
Тепер можна буде підготуватися до іспиту самостійно або з репетитором. Крім того, буде посилена перевірка під час складання іспиту з теорії.
«Ми забороняємо в цих класах перебувати стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири. Ми знищуємо повністю можливість існування сліпих зон. Інформація з камер буде зберігатися мінімум місяць на серверах МВС», — пояснив міністр.
Місце для вашої реклами
Іспит з водіння українці складатимуть на більш сучасних автомобілях, застарілих моделей не буде.
«Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, „Лад“ точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску», — сказав він, уточнивши при цьому, що в машинах будуть встановлені чотири камери. Одна з них буде зверху і буде показувати, які педалі натискають водій та інструктор. Фронтальна камера буде показувати шлях авто і дії водія, також буде аудіозапис.
Читайте також
«Підказки інструктора будуть фіксуватися. Всі відео і аудіо будуть зберігатися у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дасть? Це дозволить кожному бажаючому скласти іспит та поскаржитися на дії інструктора», — пояснив глава МВС.
Крім того, за словами міністра, в Україні майже втричі зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти іспити на отримання водійських прав. Поки їх по всій Україні 148, а буде лиш 55.

Як замінити водійське посвідчення в Дії 📱

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.