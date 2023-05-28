Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія — Finance.ua

Камери будуть скрізь: у МВС розповіли, коли і як зміняться іспити на отримання посвідчення водія
В Україні буде змінена система видачі водійських посвідчень. Планується, що зміни набудуть чинності до кінця 2023 року.
Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна, зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту.
За новою системою для отримання допуску до іспиту з теорії українцям не обов’язково буде відвідувати автошколу.
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Тепер можна буде підготуватися до іспиту самостійно або з репетитором. Крім того, буде посилена перевірка під час складання іспиту з теорії.
«Ми забороняємо в цих класах перебувати стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири. Ми знищуємо повністю можливість існування сліпих зон. Інформація з камер буде зберігатися мінімум місяць на серверах МВС», — пояснив міністр.
Іспит з водіння українці складатимуть на більш сучасних автомобілях, застарілих моделей не буде.
«Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, „Лад“ точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску», — сказав він, уточнивши при цьому, що в машинах будуть встановлені чотири камери. Одна з них буде зверху і буде показувати, які педалі натискають водій та інструктор. Фронтальна камера буде показувати шлях авто і дії водія, також буде аудіозапис.
«Підказки інструктора будуть фіксуватися. Всі відео і аудіо будуть зберігатися у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дасть? Це дозволить кожному бажаючому скласти іспит та поскаржитися на дії інструктора», — пояснив глава МВС.
Крім того, за словами міністра, в Україні майже втричі зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти іспити на отримання водійських прав. Поки їх по всій Україні 148, а буде лиш 55.
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