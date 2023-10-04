Безробітній молоді в Україні пропонують перекваліфікуватися в енергетиків та будівельників — Finance.ua

Безробітній молоді в Україні пропонують перекваліфікуватися в енергетиків та будівельників Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Безробітній молоді в Україні пропонують перекваліфікуватися в енергетиків та будівельників

Державна служба зайнятості після консультацій з бізнесом та експертами у сфері HR (Human Resources, робота з персоналом) оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді.

Про це повідомляє експертна платформа Career Hub, яка брала участь в роботі над програмами перекваліфікації.

Так, було оновлено навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді для отримання таких часткових професійних кваліфікацій:

особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей;

монтаж, технічне обслуговування та ремонт електропроводок і освітлювальних електроустановок та мереж;

збирання опалубки простих видів, виготовлення арматурних сіток і каркасів та приготування бетонних сумішей;

розпалубка та розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій.

Дослідження Career Hub «Future of Work 2030: Як підготуватись до змін в Україні» виявило зростання попиту на ринку праці на професіоналів у сфері енергетики — у сфері альтернативної енергетики, а також розробки власних родовищ, зокрема, видобутку газу.

Читайте також Вакансії, на які терміново шукають працівників

Передбачається, що попит на кваліфікований персонал у галузі відновлюваної енергетики зросте на 61%. Загалом це: фахівці з проєктування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики.

Крім того, як показало дослідження «Будівельний сектор в Україні в період війни», підготовлене компанією Solidarity Fund Pl, майже половина опитаних компаній (47%) планує розширюватися та збільшувати штат працівників після завершення військових дій. Найбільша потреба зазначається за професіями бетонярів, малярів, електрогазозварників, верстатників деревообробних верстатів та дизайнерів.

Державний центр зайнятості оприлюднив покрокову інструкцію для реєстрації та отримання допомоги для безробітних.

Для того, щоб потрапити на навчання й отримати часткову професійну кваліфікацію, що має попит на ринку праці вже сьогодні, потрібно:

Мати статус безробітного, який зареєстровано державним центром зайнятості.

Звернутися до кар'єрного радника центру зайнятості та повідомити про наміри пройти навчання та отримати сертифікат на навчання (кар'єрний радник закріплюється за кожним автоматично при зверненні до ДСЗ).

Для зареєстрованих безробітних навчання оплачуватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Якщо офіційного статусу безробітного чи безробітної немає, можна подати онлайн заявку для отримання ваучеру на навчання за цим посиланням

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.