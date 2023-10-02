В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза — Finance.ua
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В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза

Особисті фінанси
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В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза
В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза
Аналітики Work.ua відзначають загальний тренд на турботу про ментальне здоровʼя. Так, як порівняти з лютим 2022 року, відновлення за посадою «психолог» склало 242%. Тобто попит на фахівців зріс у 2,5 раза.
Тут спостерігалося різке падіння кількості вакансій у березні 2022 року. Ще одне падіння Work.ua зафіксував у жовтні того ж року. Це може бути повʼязано зі «штормом» на ринку праці, спричиненим обстрілами енергетичної інфраструктури.
Щодо галузей, які потребують психологів, то це «Освіта, наука» (40%), «Неприбуткові, благодійні та громадські організації» (27%), «Медицина, охорона здоров’я, аптеки» (16%), «Пошук персоналу, HR» (5%), «Послуги для населення та бізнесу» (4%), «Державні організації» (2%), «Енергетика» (2%).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Цікаво, що психологів тепер шукають енергетичні компанії, також значно зріс запит на психологів від громадських організацій. Наявність корпоративного психолога в сучасних реаліях — один з елементів бренду роботодавця та додаткова негрошова мотивація для співробітників.
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За матеріалами:
Finance.ua
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