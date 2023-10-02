В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза — Finance.ua

В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза Сьогодні 08:27 — Особисті фінанси

В Україні побільшало роботи для психологів: кількість вакансій збільшилась у 2,5 раза

Аналітики Work.ua відзначають загальний тренд на турботу про ментальне здоровʼя. Так, як порівняти з лютим 2022 року, відновлення за посадою «психолог» склало 242%. Тобто попит на фахівців зріс у 2,5 раза.

Тут спостерігалося різке падіння кількості вакансій у березні 2022 року. Ще одне падіння Work.ua зафіксував у жовтні того ж року. Це може бути повʼязано зі «штормом» на ринку праці, спричиненим обстрілами енергетичної інфраструктури.

Щодо галузей, які потребують психологів, то це «Освіта, наука» (40%), «Неприбуткові, благодійні та громадські організації» (27%), «Медицина, охорона здоров’я, аптеки» (16%), «Пошук персоналу, HR» (5%), «Послуги для населення та бізнесу» (4%), «Державні організації» (2%), «Енергетика» (2%).

Інфографіка: Work.ua

Цікаво, що психологів тепер шукають енергетичні компанії, також значно зріс запит на психологів від громадських організацій. Наявність корпоративного психолога в сучасних реаліях — один з елементів бренду роботодавця та додаткова негрошова мотивація для співробітників.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.