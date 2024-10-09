Безпека у китайських авто: що змінилось — Finance.ua

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Безпека у китайських авто: що змінилось

Технології&Авто
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Безпека у китайських авто: що змінилось
Безпека у китайських авто: що змінилось
Згідно з дослідженням американської компанії J.D. Power, протягом останніх трьох років китайські автомобільні бренди суттєво скоротили розрив у якості з міжнародними брендами, авто яких виготовляються у КНР.
Експерти проаналізували надійність майже 32 тис. нових авто, що були реалізовані у КНР від червня 2023 року до березня 2024-го. Критерієм надійності була кількість поломок на 100 авто.
Так, серед брендів масового ринку першість у GAC Honda (195/100). На другому місці Dongfeng Honda (198/100). Також до лідерської трійці потрапив GAC Toyota (200/100).
Найнадійнішим китайським брендом, своєю чергою, визнано Chery (203/100). Друге місце займає Geely (204/100). Третє — GAC Trumpchi (206/100).
Читайте більше в нашій статті:

Тенденції на ринку китайських авто в Україні

Довідка Finance.ua:

  • У вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.
  • Нагадаємо, у жовтні 2023 року українці придбали 1306 легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляв Укравтопром. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 84%.
  • Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників. Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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