Безпека безконтактних платежів: що потрібно знати, щоб захистити свої гроші — Finance.ua

Безпека безконтактних платежів: що потрібно знати, щоб захистити свої гроші Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Безпека безконтактних платежів: що потрібно знати, щоб захистити свої гроші

Безконтактна оплата телефоном — це метод здійснення платежів, при якому користувач може виконати транзакцію за допомогою свого смартфона з підтримкою бездротового зв’язку NFC-технології.

Про це пише Фінкульт.

Коли користувач підносить смартфон до платіжного терміналу, дані для транзакції передаються прямо з телефону, що дозволяє швидко і зручно здійснювати покупки без фізичного використання банківської картки.

Що варто знати для безпеки безконтактних платежів

Захист даних картки. Завжди стежте за тим, щоб ваші Завжди стежте за тим, щоб ваші платіжні картки були надійно захищені від несанкціонованого доступу.

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Ніколи не передавайте іншим особам повні дані картки (номер, термін дії, СVC2-код), PIN-код, паролі для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі й коди з SMS.

Обирайте банк, який пропонує додаткові заходи безпеки, такі як тимчасове блокування картки через мобільний додаток, двофакторна аутентифікація та сповіщення про підозрілі транзакції.

Ліміти на платежі. Встановіть ліміти на безконтактні платежі. Це дозволить обмежити суму, яку можна витратити без введення PIN-коду, що знижує ризик у разі крадіжки чи втрати картки.

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Контроль транзакцій. Регулярно перевіряйте свої банківські виписки та отримуйте повідомлення про транзакції. Це допоможе вчасно виявити підозрілі операції з банківською карткою.

У разі підозри шахрайських дій, негайно зателефонуйте до банку та заблокуйте картку і отримайте консультацію фахівців стосовно подальших дій.

Обмеження використання. Використовуйте безконтактні платежі лише на перевірених та надійних терміналах. Уникайте використання картки в місцях з низьким рівнем безпеки.

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Не розголошуйте дані картки та змінюйте PIN-код та паролі. Це легко зробити за допомогою банкомату. Періодично змінюйте PIN-коди карток та паролі до онлайн-банкінгу.

Дотримання цих простих правил допоможе зробити ваші безконтактні платежі безпечними та надійними. Пам’ятайте, захист вашої картки — це безпека коштів на вашому рахунку в банку.

Правильно обрана картка убереже вас від інфляції. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких карток. Для цього створили спеціальний сервіс.

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