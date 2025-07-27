Безкоштовне житло у Фінляндії: хто та як може отримати — Finance.ua

Безкоштовне житло у Фінляндії: хто та як може отримати Вчора 21:13 — Світ

Безкоштовне житло у Фінляндії: хто та як може отримати

Фінляндія — єдина країна в Євросоюзі, де рівень бездомності стабільно знижується. Це стало можливим завдяки підходу Housing First. Його суть полягає в тому, що людина спершу отримує постійне житло, а вже потім іншу допомогу. У країні також діють програми зі забезпечення безкоштовного тимчасового проживання у притулках або у центрах для біженців.

Про це пише «Главком».

Як працює програма Housing First

Головний принцип Housing First — житло є базовим правом людини, а не винагородою.

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Людина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, насамперед отримує постійну квартиру, а не тимчасовий притулок.

Далі за потреби їй надають підтримку — медичну, психологічну, фінансову.

Житло не залежить від поведінки, стану здоров’я чи залежностей. У межах програми держава та місцеві органи влади співпрацюють з неприбутковими організаціями.

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З 2008 року довготривала бездомність зменшилась на понад 60%. Крім того, виграв і бюджет, адже витрати на соціальні служби, лікарні та поліцію скоротились на 15−52 тис. на кожного врятованого бездомного щорічно.

Фінляндія довела, що боротьба з бездомністю можлива, якщо держава інвестує у людей.

Які ще житлові програми діють у Фінляндії

ARA-житло — орендне житло, яке надається людям з низьким рівнем доходу. На нього мають право малозабезпечені, пенсіонери, молодь, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Плата нижча за ринкову, однак оренда не є повністю безкоштовна. Подати заявку можна через муніципалітет або житлові компанії.

KELA — Фінський соціальний страховий інститут надає допомогу для покриття витрат на житло. Виплачується щомісячно, частково або повністю покриваючи орендну плату. Отримати її можуть люди з низьким доходом, студенти, сім’ї, безробітні, пенсіонери. Не обмежується державною нерухомістю, можна отримати навіть при оренді приватного житла.

Притулки та тимчасове житло — для людей у кризових ситуаціях (бездомні, біженці, жертви домашнього насильства) надається тимчасове безкоштовне житло. Умови проживання можуть бути базовими, іноді з підтримкою соціальних працівників.

Житло для біженців та осіб з міжнародним захистом. Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист у Фінляндії, то вам надається тимчасове житло через центр прийому. Після отримання дозволу на проживання — допомога у пошуку постійного житла через муніципалітет.

Житло для студентів — студенти можуть подати заявку на недороге житло через студентські житлові фонди. Житло субсидоване, не безкоштовне, але набагато дешевше за ринкове.

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