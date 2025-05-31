У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість — Finance.ua

У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість Вчора 22:27 — Світ

У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість

Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що громадянам білорусі треба заборонити купувати нерухомість у Фінляндії.

Про це повідомляє Yle

Читайте також Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян

Раніше фінський парламент ухвалив закон, що дозволяє оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, держава яких розв’язала агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

У міноборони зазначили, що згідно з рішеннями Ради ЄС та даним влади, росія і білорусь відповідають цим критеріям.

Читайте також Литва позбавлятиме дозволу на проживання росіян, які часто їздять у рф

Міністерство хоче ухвалити постанову протягом червня.

Разом з тим заяви на отримання дозволів на операції з нерухомістю від громадян росії та білорусі, подані до дня набуття указом чинності, розглядатимуть у звичайному порядку.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.