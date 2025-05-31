У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість — Finance.ua
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У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість

Світ
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У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість
У Фінляндії хочуть заборонити громадянам білорусі купувати нерухомість
Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що громадянам білорусі треба заборонити купувати нерухомість у Фінляндії.
Про це повідомляє Yle.
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Раніше фінський парламент ухвалив закон, що дозволяє оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, держава яких розв’язала агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.
У міноборони зазначили, що згідно з рішеннями Ради ЄС та даним влади, росія і білорусь відповідають цим критеріям.
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Міністерство хоче ухвалити постанову протягом червня.
Разом з тим заяви на отримання дозволів на операції з нерухомістю від громадян росії та білорусі, подані до дня набуття указом чинності, розглядатимуть у звичайному порядку.
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За матеріалами:
Укрінформ
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