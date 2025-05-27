Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян — Finance.ua
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Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян

Фінтех і Картки
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Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян
Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян
Банківські картки головного банку Таїланду — Bangkok Bank — перестали працювати у тисяч росіян: вони масово звертаються до відділень банку, щоб з’ясувати причини.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
За словами постраждалих, банк дозволяє зняти наявні кошти, але відмовляє у подальшому обслуговуванні рахунків. Надалі користуватися картками можуть лише ті громадяни рф, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з громадянами Таїланду або володіють нерухомістю в країні.
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За даними посольства, у Таїланді постійно проживає від 40 до 50 тисяч росіян.
Bangkok Bank — найбільший комерційний банк Таїланду та один із провідних у Південно-Східній Азії. Він обслуговує понад 17 мільйонів клієнтів та має велику мережу відділень по всьому світу. Це був єдиний банк у Таїланді, що відкривав рахунки туристам.
Офіційних заяв від банку поки що не було. Але, ймовірно, обмеження пов’язані з нещодавнім викриттям масштабної схеми відмивання коштів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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