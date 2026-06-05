Без пересадок через пів планети: Airbus тестує найдовшу авіаподорож в історії

Airbus зробив крок до нового рекорду в авіації — компанія створила літак, здатний летіти до 22 годин без посадки. Це відкриває можливість прямих комерційних рейсів між такими містами, як Сідней і Лондон, без традиційних пересадок.
Попри десятиліття розвитку, сьогодні такі маршрути все ще зазвичай потребують щонайменше однієї пересадки — у Сінгапурі, Дубаї, Лос-Анджелесі або Далласі. Це додає години до подорожі та ризики затримок, втрати багажу чи проблем із стиковками.
Саме для вирішення цієї проблеми авіакомпанія Qantas запустила проєкт Project Sunrise. Його мета — створити прямі рейси між Австралією та іншими континентами.
Йдеться не лише про зручність пасажирів. Для авіаперевізника це також спосіб отримати більше преміальних доходів і зменшити залежність від транзитних хабів, регуляторних обмежень та геополітичних ризиків.
Літак, який летить майже 10 тисяч миль
Ключовим елементом проєкту став новий літак Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) — спеціальна версія широкофюзеляжного лайнера для наддалеких маршрутів.
Перший тестовий політ прототипу відбувся 2 червня 2026 року у Тулузі. Він тривав 3 години 43 хвилини, а літак піднявся на висоту близько 12 500 метрів.
Головне нововведення моделі — додатковий паливний бак об’ємом 20 000 літрів. Це збільшує дальність польоту приблизно до 9 700 морських миль (майже 18 000 км).
У стандартній конфігурації літак розрахований на 238 пасажирів у чотирьох класах. Також він отримав оновлену систему охолодження кухні, розраховану на наддовгі перельоти, де важливі енергоефективність і контроль умов на борту.
Коли чекати перші рейси
Після завершення випробувань літак отримає ліврею Qantas і буде переданий авіакомпанії. Наступний борт планують поставити у квітні 2027 року.
Загалом авіакомпанія розраховує отримати флот із 12 таких літаків.
Раніше ми розповідали, що Airbus хоче складати літаки за допомогою китайських гуманоїдів.