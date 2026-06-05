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Без пересадок через пів планети: Airbus тестує найдовшу авіаподорож в історії

Світ
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Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR, www.journal-aviation.com
Airbus зробив крок до нового рекорду в авіації — компанія створила літак, здатний летіти до 22 годин без посадки. Це відкриває можливість прямих комерційних рейсів між такими містами, як Сідней і Лондон, без традиційних пересадок.
Про це пише видання Newatlas.

Від кораблів до реактивної ери

Маршрути між Австралією та Європою чи США завжди були випробуванням. Після Другої світової війни така подорож морем могла тривати до чотирьох тижнів.
З появою гідролітаків шлях скоротився приблизно до 12 днів, але з численними зупинками. А в епоху реактивної авіації з 1959 року переліт зайняв близько 33 годин і вже включав кілька дозаправок.
Попри десятиліття розвитку, сьогодні такі маршрути все ще зазвичай потребують щонайменше однієї пересадки — у Сінгапурі, Дубаї, Лос-Анджелесі або Далласі. Це додає години до подорожі та ризики затримок, втрати багажу чи проблем із стиковками.
Саме для вирішення цієї проблеми авіакомпанія Qantas запустила проєкт Project Sunrise. Його мета — створити прямі рейси між Австралією та іншими континентами.
Йдеться не лише про зручність пасажирів. Для авіаперевізника це також спосіб отримати більше преміальних доходів і зменшити залежність від транзитних хабів, регуляторних обмежень та геополітичних ризиків.

Літак, який летить майже 10 тисяч миль

Ключовим елементом проєкту став новий літак Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) — спеціальна версія широкофюзеляжного лайнера для наддалеких маршрутів.
Без пересадок через пів планети: Airbus тестує найдовшу авіаподорож в історії
www.airbus.com
Перший тестовий політ прототипу відбувся 2 червня 2026 року у Тулузі. Він тривав 3 години 43 хвилини, а літак піднявся на висоту близько 12 500 метрів.
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Головне нововведення моделі — додатковий паливний бак об’ємом 20 000 літрів. Це збільшує дальність польоту приблизно до 9 700 морських миль (майже 18 000 км).
У стандартній конфігурації літак розрахований на 238 пасажирів у чотирьох класах. Також він отримав оновлену систему охолодження кухні, розраховану на наддовгі перельоти, де важливі енергоефективність і контроль умов на борту.

Коли чекати перші рейси

Після завершення випробувань літак отримає ліврею Qantas і буде переданий авіакомпанії. Наступний борт планують поставити у квітні 2027 року.
Загалом авіакомпанія розраховує отримати флот із 12 таких літаків.
Раніше ми розповідали, що Airbus хоче складати літаки за допомогою китайських гуманоїдів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвіалініїПодорожі
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