Airbus хоче складати літаки за допомогою китайських гуманоїдів

Технології&Авто
Гуманоїдні роботи Walker S2
Китайська компанія UBTech Robotics уклала угоду з європейським авіаційним виробником Airbus на постачання гуманоїдних роботів для виробничих цехів. За умовами угоди Airbus придбав робота Walker S2 і разом із розробником вивчатиме, як гуманоїди можуть підтримувати виробництво літаків.
Про це пише SCMP.
Walker S2 спеціально створений для промислового використання: його зріст — близько 1,75 метра, він має руки та систему зору, яка дозволяє орієнтуватися у просторі та рухатися подібно до людини. Робот може переносити до 15 кг, координувати рухи, розпізнавати об’єкти та адаптуватися до різних завдань на виробничих лініях.
Однією з ключових особливостей є автономна система заміни батарей, що дозволяє роботам працювати безперервно, без тривалих пауз на підзарядку. Це особливо важливо для «розумних» фабрик із безперервним циклом виробництва. Walker S2 вже використовують у компаніях BYD і Foxconn. Станом на кінець грудня 2025 року було виготовлено 1000 таких гуманоїдів.
Партнерство з Airbus стане важливим кроком у тестуванні роботів у складних виробничих умовах, що вимагають високої точності та надійності. Попередні угоди UBTech, зокрема з Texas Instruments, показали зростаючий інтерес до гуманоїдних роботів у авіації, напівпровідниках та автомобільній промисловості.
UBTech була заснована у 2012 році у Шеньчжені та стала першим китайським стартапом гуманоїдної робототехніки, що вийшов на публічний ринок у Гонконгу у 2023 році. Минулого року компанія отримала замовлень на $201 млн, а цього року планує відвантажити десятки тисяч промислових роботів.
За матеріалами:
mezha.media
