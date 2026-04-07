Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей
Станом на 7 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
Обленерго просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.
До цього Finance.ua зазначав, що Україна завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії завдати ударів по енергосистемі. Країна увійшла в осінньо-зимовий період із запасами газу на рівні 13,2 млрд кубометрів. Обсяг імпорту газу перевищив 4,6 млрд кубометрів.
У 2025 році обсяг видобутку газу в Україні становив 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше за прогноз. Приватний сектор продемонстрував зростання понад 14%.
У межах експериментального проєкту вразливим категоріям населення в Сумській та Херсонській областях поставлено 52 тонни скрапленого газу.
Також за темою
ЄС попереджає уряди про ризик бюджетної кризи через зростання цін на енергоносії — FT
росія втратила $970 млн експортних доходів через українські удари по нафтових терміналах на Балтиці
Імпорт дизелю в Україну встановив рекорд (ТОП-5 постачальників)
Війна на Близькому Сході може назавжди змінити глобальну енергетичну безпеку
ЄБРР запускає програму на 2 млрд євро на сонячні панелі та генератори: хто може отримати