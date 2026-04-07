Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей Сьогодні 12:21 — Енергетика

Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей

Станом на 7 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Обленерго просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.

До цього Finance.ua зазначав , що Україна завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії завдати ударів по енергосистемі. Країна увійшла в осінньо-зимовий період із запасами газу на рівні 13,2 млрд кубометрів. Обсяг імпорту газу перевищив 4,6 млрд кубометрів.

У 2025 році обсяг видобутку газу в Україні становив 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше за прогноз. Приватний сектор продемонстрував зростання понад 14%.

У межах експериментального проєкту вразливим категоріям населення в Сумській та Херсонській областях поставлено 52 тонни скрапленого газу.

