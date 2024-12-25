Берлін і Париж з’єднали денним швидкісним поїздом: розклад — Finance.ua
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Берлін і Париж з’єднали денним швидкісним поїздом: розклад

Світ
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Берлін і Париж з’єднали денним швидкісним поїздом: розклад
Берлін і Париж з’єднали денним швидкісним поїздом: розклад, Фото: freepik
Наприкінці 2023 року, після десятирічної перерви, Берлін і Париж з’єднали нічним швидкісним поїздом. Тепер же в нього нарешті з’явився денний аналог, який дозволить пасажирам подорожувати між німецькою та французькою столицями швидше, ніж будь-коли.
Як раніше писало Euronews Travel, французька SNCF та німецька Deutsche Bahn анонсували запуск цього поїзда наприкінці вересня 2024 року.

Графік руху поїзда

Новий прямий поїзд ICE курсуватиме щодня і проводитиме в дорозі близько восьми годин, вирушаючи з паризького вокзалу Gare de l’Est о 9:55 ранку та прибуваючи на головний вокзал Берліна о 6:03 вечора.
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У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься об 11:54 ранку і прибуватиме о 7:55 вечора. По дорозі він робитиме зупинки також у Страсбурзі, Карлсруе та Франкфурті-на-Майні.

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До сьогоднішнього дня поїздка в денний час між Берліном і Парижем передбачала пересадку і зазвичай займала від 9 до 10,5 години (і якщо без затримок, якими сумно відомі німецькі поїзди).
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Тим часом, нічний прямий поїзд ÖBB Nightjet долає шлях між двома столицями трохи більше ніж за 13 годин, а курсує він лише три рази на тиждень — у вівторки, четверги та суботи.
За матеріалами:
УНІАН
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