«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад) — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад)
Як повідомила укразалізниця, «робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами».
Розклад
Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Ми допоможемо вам дістатись до бальнеологічного курорту через Львів та Дрогобич.
- Поїзд № 291/292 Київ — ЛьвівВідправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
- Поїзд № 168/167 Одеса — Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року. Поїзд, який довезе теплоту південних вулиць до Львова!
- Поїзд № 265/266 Київ — Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
- Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
- Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
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