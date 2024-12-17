«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад) — Finance.ua
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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад)

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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад)
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята (розклад)
Як повідомила укразалізниця, «робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами».

Розклад

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Ми допоможемо вам дістатись до бальнеологічного курорту через Львів та Дрогобич.
  • Поїзд № 291/292 Київ — ЛьвівВідправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
  • Поїзд № 168/167 Одеса — Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року. Поїзд, який довезе теплоту південних вулиць до Львова!
  • Поїзд № 265/266 Київ — Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
  • Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
  • Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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