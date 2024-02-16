Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала 10 мільйонів акцій Apple — Finance.ua
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Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала 10 мільйонів акцій Apple

Фондовий ринок
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Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала 10 мільйонів акцій Apple
Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала 10 мільйонів акцій Apple
Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета за останні 3 місяці 2023 року продала 10 мільйонів акцій компанії Apple.
Про це повідомляє Financial Times.
Berkshire Hathaway вперше інвестувала у виробника iPhone у 2016 році. Частка Apple становить пʼяту частину вартості Berkshire.
Після 2016 року Баффет збільшив інвестиції і витратив десятки мільярдів доларів на купівлю акцій Apple.
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У 2022 році вартість частки становила понад 31 млрд дол.
Навіть після продажу акцій 5,9-відсоткова позиція Berkshire в Apple коштувала 174 млрд дол, що є більшим показником, аніж друга за величиною інвестиція, Bank of America.
У четвертому кварталі 2023 року Berkshire не розкрив жодних нових інвестицій, хоча збільшив свої частки в операторі супутникового радіо SiriusXM і в нафтових компаніях Chevron і Occidental Petroleum.
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Berkshire також повідомив, що не включив як мінімум одну інвестицію до квартального звіту, зазначивши, що звернувся до Комісії з цінних паперів і бірж США з проханням про надання йому статусу конфіденційної інформації.
Зазвичай компанія звертається з таким проханням, коли вона перебуває в процесі значної покупки.
У 2021 році Баффет заявляв, що попереднє рішення скоротити свою частку в Apple було «ймовірно, помилкою».
За матеріалами:
Економічна Правда
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