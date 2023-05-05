Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф — Finance.ua

Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф

Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 мільярдів євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.

Про це прем’єр-міністр країни Александр де Кроо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, повідомляється на сайті бельгійського уряду.

За словами де Кроо, у березні Бельгія вже вирішила спрямувати частину відсотків від податку на заморожені активи на підтримку України, але уряд країни хотів би використати на ці цілі всі отримані відсотки.

«Ми хочемо відігравати в цьому провідну роль. Використання цих грошей для воєнних зусиль України та для її відновлення виправдано як з економічного, так і з морального боку», — цитує Де Кроо видання Brussels Times.

Він уточнив, що йдеться про 197 млн євро доходів від російських активів.

«Ми використовуємо ці гроші тільки на підтримку України і для допомоги українським біженцям. Але я впевнений, що ми повинні йти далі — не тільки заморожуючи відсотки від російських активів, а й конфісковуючи їх», — сказав він.

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Де Кроо заявив про намір розробити механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

«Ми розглядаємо механізм для конфіскації доходів від заморожених активів. Це буде тільки на юридичній базі. Бельгія робитиме кроки разом із Єврокомісією для створення такої юридичної бази», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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