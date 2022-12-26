БЕБ вилучило брендові товари на 45 млн грн, які завозили під виглядом дешевої китайської продукції — Finance.ua
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БЕБ вилучило брендові товари на 45 млн грн, які завозили під виглядом дешевої китайської продукції

Кримінал
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БЕБ вилучило брендові товари на 45 млн грн, які завозили під виглядом дешевої китайської продукції
БЕБ вилучило брендові товари на 45 млн грн, які завозили під виглядом дешевої китайської продукції, Фото: esbu.gov.ua
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які завозили туристичне обладнання на митну територію України занижуючи кількість та вартість товару. Це призвело до зменшення суми митних платежів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Детективи БЕБ під час огляду автомобілів вилучили та арештували різноманітні товари туристичного призначення (понад 24 тис. портативних ліхтариків, підвісні світильники понад 10 тис. шт., відеокамери понад 1000 шт., посуд для кемпінгу, приймальна апаратура для радіомовлення, мобільні колонки) та самі автомобілі.
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У митних документах цей товар було зазначено, як виготовлений в Китайській Народній Республіці та вказана занижена вартість. Фактично це була продукція відомих європейських та світових брендів. Орієнтовна загальна вартість арештованих товарів становить близько 45 млн грн.
Співробітники Територіального управління БЕБ у Львівській області, провели огляд транспортного засобу та напівпричепа на території Дніпропетровської області. Окрім того, на митному посту Київської митниці, детективи Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області, оглянули ще два вантажні автомобілі.
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В обох випадках виявлений вантаж не відповідав дійсності по номенклатурі, заявленій кількості та вартості.
Детективи БЕБ встановили, що група осіб спільно з службовими особами суб’єктів господарської діяльності перевозили брендові товари через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Товари, які завозилися на митну територію нашої держави, не декларувалися та в подальшому реалізовувалися в Україні.
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Крім того, встановлено факти ввезення та розмитнення товарів з використанням підставних підприємств та їх службових осіб, які насправді не мали відношення до здійснення господарських та експортно-імпортних операцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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