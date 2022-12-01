БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків представнику збірної України з футболу — Finance.ua

БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків представнику збірної України з футболу
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру представнику збірної України з футболу. Його підозрюють в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків.
Про це повідомляють у БЕБ.
Детективи БЕБ встановили, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн. Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.
У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа — підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн.
Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.
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