БЕБ розкрило схему з відшкодуванням ПДВ: у компаній львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою — Finance.ua

БЕБ розкрило схему з відшкодуванням ПДВ: у компаній львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою Сьогодні 16:13 — Кримінал

БЕБ розкрило схему з відшкодуванням ПДВ: у компаній львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою, Фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств була задіяна в злочинній схемі та фактично контролюється відомим львівським бізнесменом.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

За результатами обшуків офісних приміщень компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.

Фото: esbu.gov.ua

Встановлено, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території м. Львова, що належить відомому львівському підприємцю. При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності.

Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

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