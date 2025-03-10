БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів: 5 млн грн обігу щодня — Finance.ua

БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів: 5 млн грн обігу щодня
В Україні викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
Схеми легалізації коштів
Слідство встановило, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів.
Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор.
Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб — дропів.
Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
На рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. За місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Переважно банківські рахунки були відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Правоохоронці вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 ноутбуків та комп’ютерів, орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів.
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