БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків — Finance.ua

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків Сьогодні 14:39 — Кримінал

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування збитків держбюджету на суму понад 6 млн грн.

«Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи двох приватних компаній умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності товариств — виробництво соків та борошняних продуктів», — йдеться в повідомленні.

Читайте також БЕБ упередило неефективне використання 11 мільйонів на медобладнання

За даними Бюро, сума завданих державі збитків перевищила 6 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі, кримінальне провадження скеровано до суду.

Довідка Finance.ua:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області виявили ризикову закупівлю послуг з прибирання одного з медичних закладів регіону. Запланована річна вартість тендеру становила 11 млн грн.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.