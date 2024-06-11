БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків — Finance.ua

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування збитків держбюджету на суму понад 6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи двох приватних компаній умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності товариств — виробництво соків та борошняних продуктів», — йдеться в повідомленні.
За даними Бюро, сума завданих державі збитків перевищила 6 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі, кримінальне провадження скеровано до суду.
Довідка Finance.ua:
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