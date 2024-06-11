БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків — Finance.ua
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БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків

Кримінал
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БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування збитків держбюджету на суму понад 6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
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«Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи двох приватних компаній умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності товариств — виробництво соків та борошняних продуктів», — йдеться в повідомленні.
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За даними Бюро, сума завданих державі збитків перевищила 6 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі, кримінальне провадження скеровано до суду.

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області виявили ризикову закупівлю послуг з прибирання одного з медичних закладів регіону. Запланована річна вартість тендеру становила 11 млн грн.
  • Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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