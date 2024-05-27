БЕБ упередило неефективне використання 11 мільйонів на медобладнання — Finance.ua
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БЕБ упередило неефективне використання 11 мільйонів на медобладнання

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області виявили ризикову закупівлю послуг з прибирання одного з медичних закладів регіону. Запланована річна вартість тендеру становила 11 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Проаналізувавши тендер, фахівці Бюро зʼясували, що жоден з учасників закупівлі не надав підтверджуючих документів про відповідність їх компаній тендерним умовам, наявність необхідної кваліфікації працівників, відповідного обладнання та дозвільних документів.
З метою упередження виявлених ризиків аналітики БЕБ направили на адресу комунального закладу лист з рекомендаціями усунути виявлені порушення в тендерній закупівлі.
Розглянувши рекомендацію, розпорядник коштів відмовився від проведення тендеру та відмінив закупівлю. Надалі зобов’язався внести зміни в Технічне завдання та чітко обґрунтувати вимоги до учасників щодо можливості підтвердження надання відповідної послуги із забезпечення певних видів робіт.
Таким чином аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 11 млн грн бюджетних коштів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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