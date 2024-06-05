БЕБ викрило чиновника, який завдав 3,5 млн збитків бюджету Київщини — Finance.ua

БЕБ викрило чиновника, який завдав 3,5 млн збитків бюджету Київщини Сьогодні 20:30 — Кримінал

БЕБ викрило чиновника, який завдав 3,5 млн збитків бюджету Київщини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

У ході досудового розслідування встановлено, що чиновник незаконно вивів понад 2 гектари зі складу земель природно-заповідного фонду.

Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, посадовець звернувся до місцевого Держгеокадастру з відповідним листом. Надалі, діючи в інтересах приватної компанії, він подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка склала 13 млн грн. Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.

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Однак відповідну земельну ділянку було продано одному з суб'єктів господарювання за заниженою ціною.

Розмір завданих матеріальних збитків місцевому бюджету перевищив 3,5 млн гривень, що також підтверджується висновком судової оціночно-земельної експертизи щодо визначення ринкової вартості ділянки.

Наразі керівнику земельного відділу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

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