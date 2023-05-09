БЕБ арештувало рахунки компаній, повʼязаних із відомим підсанкційним букмекером — Finance.ua

БЕБ арештувало рахунки компаній, повʼязаних із відомим підсанкційним букмекером Сьогодні 09:15 — Кримінал

Детективи Бюро економічної безпеки України наклали арешт на рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 166 млн грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Незаконна діяльність згаданих компаній призвела до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Компанія-ліцензіат провадила букмекерську діяльність в мережі інтернет через підконтрольні дзеркальні вебсайти двійники, які діяли без відповідної ліцензії. Ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.

Щоб замаскувати злочинну схему та фінансові операції, широко використовувався міскодинг — підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. У подальшому кошти із перевищенням ліміту обороту зараховувалися на розрахункові рахунки низки юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплата виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарювання.

Згадані товариства та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.

На початку березня було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та застосовано санкційні заходи до букмекерської компанії.

З метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в березні 2023 року згадана компанія перерахувала на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у якості авансу роялті за надання прав на використання програмного забезпечення. Таким чином службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.

Детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох підконтрольних юридичних осіб. Протиправну діяльність зупинено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 КК України, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.