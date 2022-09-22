Байден назвав суму, яку США вже виділала на допомогу Україні — Finance.ua

Байден назвав суму, яку США вже виділала на допомогу Україні Вчора 21:00 — Казна та Політика

Байден назвав суму, яку США вже виділала на допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що США виділили на допомогу України вже понад 25 млрд доларів.

Про це Байден повідомив під час виступу на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент США заявив, що Сполученими Штатами на підтримку України було виділено величезний обсяг допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги і прямої економічної підтримки.

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Як зазначив, Байден, активізувалися з наданням допомоги міжнародні союзники і партнери США.

«І сьогодні більше ніж 40 країн, які присутні тут, зробили внесок, який вимірюється мільярдами (доларів) їхніх грошей, а також надали озброєння, щоб допомогти Україні захищати себе», — сказав американський президент.

За його словами, США тісно співпрацюють з союзниками і партнерами, аби змусити росію заплатити за війну проти України, стримати можливі атаки на територію країн НАТО, а також щоб притягнути росію до відповідальності за звірства і воєнні злочини.

«Тому що, якщо держави можуть переслідувати свої імперські амбіції без наслідків, тоді ми поставимо під загрозу усе, що відстоює ця інституція (йдеться про ООН. — Ред.)», — наголосив Байден.

Довідка Finance.ua:

фандрейзингова платформа United24 проаналізувала 68 тис. внесків на суму майже $4 млн ($3 млн 962 тис. 956). З даних видно, як змінився розподіл пожертв через United24 з червня по серпень 2022 року;

донори стали частіше обирати напрямок «Оборона та розмінування». Найкраще це помітно на прикладі Німеччини: на початку літа лише 25% мешканців країни переказували кошти на цей напрям. Наприкінці серпня показник виріс до 42%.

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УНІАН За матеріалами:

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