Банки видали позик під держгарантії на портфельній основі на понад 24 млрд грн — Finance.ua
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Банки видали позик під держгарантії на портфельній основі на понад 24 млрд грн

Вчора 17:20Кредит&Депозит
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Банки видали позик під держгарантії на портфельній основі на понад 24 млрд грнБанки видали позик під держгарантії на портфельній основі на понад 24 млрд грн
В Україні видали понад 8,6 тис. кредитів під держгарантії на портфельній основі з початку дії програми підтримки мікро, малого та середнього бізнесу. Загальна сума позик становила 24,4 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Станом на 1 травня 2022 року 23 банки-кредитори обслуговують 8,5 тис. кредитів на суму 24,046 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 15,178 млрд грн. Це близько 50% від загального ліміту наданих гарантій (30,224 млрд грн).
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При цьому, в квітні поточного року укладено 3,1 тис. кредитних договорів на суму 13,187 млрд грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 10,138 млрд гривень.
За кількістю кредитів, що на сьогодні обслуговуються на портфельній основі, лідирує Приватбанк. Він видав майже 5,5 тис. кредитів на загальну суму 7,481 млрд грн, що складає 63% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.
Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 1,7 тис. кредитів на загальну суму 5,219 млрд грн (відповідно — 93% від ліміту).
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Найбільшим попитом програма користується в Одеській та Дніпропетровській області, а також у Києві.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у сфері сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі, ремонті транспортних засобів і в сфері переробної промисловості.
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Нагадаємо, на початку травня Кабінет Міністрів надав 10 банкам нові гарантії для кредитів мікро-, малого та середнього бізнесу на 1,4 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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