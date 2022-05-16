Що таке кредитні канікули, і якими вони бувають — Finance.ua
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Що таке кредитні канікули, і якими вони бувають

Вчора 10:14Кредит&Депозит
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Кредитні канікули — це відстрочка платежів за кредитом, що надається позичальнику, зі збереженням зобов’язань щодо їх погашення. Вони тимчасово позбавляють його виплат, але не всіх і точно вже не назавжди. Декотрі клієнти помилково вважають, що під час канікул їм взагалі не доведеться обслуговувати свою позику. Через що в мережі нерідко з’являються гнівні пости на адресу «жадібних банкірів», коли позичальники дізнаються, що їм все ж таки потрібно було внести певний платіж.
Щоб не допустити прострочення і не зіпсувати свою кредитну історію, потрібно знати, на яких умовах банк надає вам кредитні канікули. Оскільки повна відсутність платежів — лише один із варіантів, до якого банкіри вдаються вкрай рідко. І зовсім не тому, що «жадібні».
Кредитні канікули можуть бути:
  • відстроченням погашення тіла кредиту, водночас відсотки потрібно сплачувати;
  • відстроченням зі сплати відсотків, водночас тіло кредиту потрібно погашати;
  • відстроченням зі сплати частини тіла кредиту або частини відсотків;
  • відстроченням зі сплати всього щомісячного платежу повністю.

Як оформити кредитні канікули

  • Щоб оформити кредитні канікули, доведеться переконати банк у тому, що вони вам справді потрібні. При цьому їхати до відділення для цього не обов’язково. Можна звернутися до служби підтримки по телефону, електронній пошті або в одному з месенджерів.
  • Потрібно повідомити свої ім’я та прізвище, ІПН, фінансовий номер телефону. Електронна заявка або запис телефонної розмови з контакт-центром вважатимуться згодою позичальника на надання канікул.
  • Після цього банк у разі позитивного рішення може повідомити клієнта про надання канікул по смс або в одному з месенджерів на телефоні. У повідомленні буде зазначено суму платежу під час канікул і після них.
Для фізичних осіб жодних додаткових документів не знадобиться. У юридичних осіб і ФОП можуть додатково запросити виписки з поточних рахунків, звітність чи інші папери, які підтвердять падіння доходів чи зупинку бізнесу.
Більше подробиць про кредитні канікули читайте у статті. 👇🏻

Як працюють кредитні канікули

За матеріалами: Finance.ua
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