Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, — фінаналітик

Вчора 12:02 — Валюта

Банки піднімуть відсотки за депозитами до 15%-17%, — фінаналітик

Підвищення Національним банком облікової ставки не зобов’язує банки піднімати ставки за депозитами.

Про це розповів аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі порталу UBR.ua.

За його словами, ідея Нацбанку простимулювати банки підвищувати ставки за депозитами за допомогою різкого підвищення облікової ставки до 25% є логічною, хоча й немає гарантій, що банки в умовах війни на неї відгукнуться.

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«Не факт, що це, звичайно, так спрацює. Тому що банки дуже повільні, вони зараз фактично без керівництва, вони можуть дуже довго думати: незрозуміло, що і як вирішувати. Підвищення облікової ставки не зобов’язує банки піднімати ставки за депозитами. Але в принципі у цьому є сенс», — вважає Іван Угляниця.

За прогнозом фінансового аналітика, банки повільно придивлятимуться до процесів на ринку і не прагнутимуть неодмінно підняти ставки за депозитами до межі «обліковки» НБУ.

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«У них є сенс підняти ставку до 15, 17, 20% за депозитами. Вони ці кошти відразу ж будуть спрямовувати до Нацбанку і отримуватимуть маржу — дельту між власною ставкою за депозитом та 23% на депсертифікаті НБУ», — каже фінансовий аналітик.

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