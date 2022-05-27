Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку — Finance.ua
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Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку

Вчора 08:02Валюта
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Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринкуБанки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку
Після скасування Нацбанком прив’язки курсу валют у банках до офіційних показників, фінустанови підняли вартість готівкового долара та євро, але не безготівкового.
Про це у коментарі UBR.ua заявив економіст, колишній член Ради НБУ Віталій Шапран.
Курс продажу при оплаті карткою, наприклад, у державному ПриватБанку залишається на рівні 32,57 грн/$, у приватному OTP Bank — 32,55 грн/$. При цьому в касах ті ж самі фінустанови продають долар по 36,4 грн/$ і 36 грн/$.
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За словами Шапрана, така динаміка дозволяє говорити про майбутнє зміцнення гривні.
«Як ми бачимо, курси для карток банки не поспішають піднімати. Адже це ті курси, за якими власники карток у гривні здійснюють покупки і проводять інші розрахунки за кордоном. Готівковий ринок більше схильний до паніки та впливу таких слабоконтрольованих явищ, як контрабанда. Тому, звичайно, у протистоянні двох сегментів ринку виграватиме той, який меншою мірою залежить від випадкових факторів. А отже, гривня зміцнюватиме свої позиції на ринку», — зазначив Шапран.
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На його думку, готівковий та картковий курси зустрінуться «в районі 33-34 грн/$».
«Це вже видно зараз. Навіть ті банки, хто продає долари по 38 гривень на готівковому ринку, скуповують їх з маржою 2-3 грн, що не зовсім нормально. Маржі в 0,5 грн було б достатньо, але її немає, тому що вони самі не вірять у курс 38 грн», — пояснює Шапран.

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За матеріалами: Діло
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