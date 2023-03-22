Банкопад у США вплинув на ринок пального: що буде далі — Finance.ua

Банкопад у США вплинув на ринок пального: що буде далі Сьогодні 09:14 — Енергетика

Банкопад у США вплинув на ринок пального: що буде далі

Банкопад у Сполучених Штатах спричинив падіння світових цін на нафту та пальне. За умови збереження цього тренду ціни на пальне в Україні також продовжать знижуватися.

Так описують ситуацію на ринку пального українські аналітики.

Що відбувається на ринку пального

Так, зниження світових цін на нафту відбулося через закриття американських банків Silicon Valley Bank і Signature Bank. Ці новини похитнули котирування на нафтопродукти у Європі у бік зменшення. Своєю чергою, це призвело до падіння цін на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ не тільки за кордоном, а й в Україні.

За словами аналітика профільного видання «НафтаРинок» Олександра Сіренка, минулого тижня сировинні ринки співзвучно відреагували на новини в американському фінансовому секторі.

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«Дизельне паливо торгувалося за 747 доларів за тонну. Таких низьких цін давно не було. Відповідно літр дизельного пального на кордоні можна було придбати за 30 гривень, а літр бензину за ціною, нижчою за 25 гривень. Це вже з вартістю акцизу», — розповів експерт.

Під цим тиском продовжують падати ціни на українських оптових ринках. При цьому пальне в Україні може ще більше подешевшати за збереження низхідного тренду цін на світових ринках.

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«Динаміка на оптовому ринку позначилася і на АЗС — кілька операторів знизили свої ціни на 1 грн/л по дизпаливу та на 20-50 копійок за літр по бензину. Динаміка падіння цін на роздрібному ринку була не настільки великою, як на оптовому», — зауважив він.

Мережі АЗС ще утримують свою високу маржу, однак і тут ціни мають потенціал до зниження надалі.

«Цього тижня (20-26 березня) ціни продовжать падати. Я думаю, вони просядуть ще на 1-2 гривні. Однак все залежатиме від рішучості мереж АЗС у конкурентній боротьбі», — наголосив Олександр Сіренко.

Як знизилась ціна на нафту

Минулого тижня нафта марки Brent обвалилася на 11,9%, а WTI — на 13%. Це вважається найбільшим тижневим зниженням з серпня 2022 року для європейської нафти і з червня — для американської. Марка Brent на лондонській біржі ICE Futures коштує $73,08 за барель, нафта WTI — $66,9.

Негативні тенденції на нафтовому ринку продиктовані побоюваннями, що кризова ситуація у банківському секторі Сполучених Штатів загрожує рецесією в американській економіці.

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