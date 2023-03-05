Що буде з цінами на пальне у березні — Finance.ua
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Що буде з цінами на пальне у березні

Особисті фінанси
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На українському паливному ринку ціни на бензин та дизель у березні 2023 року не зміняться суттєво. Причинами є відсутність факторів, здатних дестабілізувати ситуацію.
Про це ЗМІ розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ситуація на ринку

За його словами, зокрема, зростання цін нафту на світових ринках не суттєво впливають на загальний обсяг вартості палива.
«Я думаю, що він (ринок пального — Ред.) триматиметься приблизно на цьому рівні, який є сьогодні. Жодних якихось, на мій погляд, дестабілізуючих факторів сьогодні немає. Ціна на барель нафти марки Brent більш-менш стабільна, вона коливається на $1, це не суттєво впливає на загальний обсяг вартості палива, що сьогодні Україна отримує», — зауважив він.
Експерт переконаний, що погодний фактор, який зміниться разом із потеплінням навесні, не такий важливий, як зменшення частоти відключень електроенергії.
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Проте стабілізація енергетичної системи навряд чи кардинально вплине на ситуацію на ринку. Водночас, він нагадав про повернення акцизів на паливо до рівня, який був до війни, однак і це не здатне похитнути цінову стабільність.
"Сьогодні паливо сплачує податок на додану вартість (ПДВ) 7%, там є що міняти, тому я думаю, що паливо точно не дешевшатиме. Але я думаю, що воно й не дорожчатиме, — додав член Економічного дискусійного клубу.
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Які зараз середні ціни

В Україні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз у лютому знижувалися на автозаправних станціях. Як зазначали експерти, на АЗС падали ціни, тому що знизився попит. Це сталося тому, що аграрії зараз не поспішають закуповувати пальне для посівної, а відсутність перебоїв в електропостачанні знизила попит на пальне для дизельних генераторів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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