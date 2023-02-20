ТОП-10 сімейних автомобілів з найнижчою витратою пального — Finance.ua

ТОП-10 сімейних автомобілів з найнижчою витратою пального Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Експерти вивчили реальну витрату пального сучасних універсалів та мінівенів. Вони назвали моделі, які витрачають найменше пального. Про це повідомили на сайті WhatCar?.

Автовиробники найчастіше занижують витрати пального своїх моделей. Саме тому деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують у реальних умовах.

Експерти з WhatCar? у тестах True MPG з’ясували реальну витрату пального універсалів та мінівенів. Загалом вони виділили 13 моделей, які порадують власників своєю економічністю.

ТОП-10 найбільш економічних універсалів та мінівенів:

10. Skoda Fabia Універсал 1.2 TSI 90

Реальна витрата пального: 5,0 л на 100 км.

Універсал Skoda Fabia пропонує великий багажник та економний двигун за невелику ціну. Мотор об’ємом 1,2 літра забезпечує витрату пального на рівні 5 літрів на 100 км у змішаному циклі, що є досить непоганим показником.

9. Renault Grand Scenic 1.6 dCi 130

Реальна витрата пального: 4,97 л на 100 км.

Просторий великий мінівен Renault Grand Scenic має відмінну витрату пального, враховуючи його габарити. Найекономічнішою є версія з 1,6-літровим дизельним двигуном.

8. Dacia Logan Stepway TCe 90

Реальна витрата пального: 4,9 л на 100 км.

Один із найдешевших універсалів на європейському ринку пропонує великий багажник та економічні двигуни. На версії з 0,9-літровим двигуном експертам вдалося досягти витрати пального менше 5 літрів на 100 км шляху.

7. Citroen Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120

Реальна витрата пального: 4,9 л на 100 км.

Ще один французький мінівен увійшов до десятки лідерів з економії пального. Цей автомобіль не порадує любителів швидкої їзди, але його витрата пального приємно вражає.

6. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

Реальна витрата пального: 4,8 л на 100 км.

Гібридна версія популярного японського універсала є економічною модифікацією в лінійці. Великий багажник лише додає переваг цьому авто.

5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Реальна витрата пального: 4,7 л на 100 км.

«Брат-близнючок» Toyota Corolla Touring виявився ще економічнішим. Потужності 120 к.с. може виявитися недостатньо для досвідченого водія, але така низька витрата пального компенсує багато недоліків моделі.

4. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi

Реальна витрата пального: 4,66 л на 100 км.

Бюджетний мінівен Peugeot Rifter з дизельним двигуном витрачає менше 5 літрів пального на 100 км. На додачу ви отримуєте просторий семимісцевий інтер’єр і великий багажник.

3. Volkswagen Touran 1.6 TDI 115

Реальна витрата пального: 4,62 л на 100 км.

Мінівен Volkswagen Touran давно завоював репутацію надійного та економічного автомобіля для великої родини. Версія з 1,6-літровим дизельним двигуном показала неймовірно низьку витрату пального.

2. Skoda Octavia Estate 2.0 TDI

Реальна витрата пального: 4,57 л на 100 км.

Місткий та економічний чеський універсал приємно здивував експертів. Skoda Octavia Estate поступився в рейтингу лише дорожчою моделлю бренду.

1. Skoda Superb Estate 2.0 TDI

Реальна витрата пального: 4,29 л на 100 км.

Дизельний універсал Skoda Superb Estate показав найкращий результат серед усіх претендентів. Середня витрата пального у змішаному циклі лише трохи перевищила 4 літри на 100 км.

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