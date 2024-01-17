Банкіри залучили роботів та штучний інтелект до роботи з клієнтами — Finance.ua

Банкіри залучили роботів та штучний інтелект до роботи з клієнтами Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Банкіри залучили роботів та штучний інтелект до роботи з клієнтами

Банки намагаються використати усі сучасні цифрові тренди при наданні послуг клієнтам. Це стосується і ринку факторингу.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Активно залучаємо нові технології, такі як роботи, які допомагають нам у перевірці клієнтських заявок, а також штучний інтелект. Всі можливі засоби, які зараз є, використовуються в процесі», — заявила начальниця відділу факторингового фінансування ОТП Банку Ліна Заіка.

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Крім того, вони повністю перейшли на електронні документи, як при підписанні договорів, так і безпосередньо по документам, які підтверджують відступлення права грошової вимоги, реєстрам, кредитній справі.

«Розвиваємо і клієнт-банк, щоб у клієнта була можливість не тільки надавати електронні документи, а й отримувати інформацію в режимі онлайн від банку», — додала вона.

Директор департаменту факторингових, документарних операцій та торгового фінансування Комінбанку Дмитро Чорний каже про індивідуальний підхід до клієнтів. «Якщо зручніше працювати через чат, ми працюємо через чат. Якщо зручніше працювати зі сканами або оригіналами, то ми працюємо з оригіналами. Можливість у нас є», — констатував він.

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Але банкір не бачить під час війни зростання популярності електронних документів. «Є такі клієнти, які зараз більше орієнтуються на паперові версії документів. Хоча є клієнти, які як працювали з електронними документами, так і працюють далі. Головне, щоб у банку була можливість реалізувати те рішення, яке є зручним для конкретного клієнта», — запевнив Дмитро Чорний.

«Ми намагаємось максимально відмовлятися від паперу. Це і широке використання КЕПів, клієнт-банку. Паперове надання документів знизилося вже до мінімуму, але воно все одно є. Ми погоджуємося на „папір“ на вимогу клієнта, якщо він наполягає. А в цілому ми вже практично в усіх операціях по факторингу перейшли на електронне надання документів, що значно спрощує процеси», — заявила керівниця напряму продажу продуктів торгового фінансування ПУМБ Ірина Санівська.

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Банкіри навіть хотіли б отримати «єдиний реєстр накладних та інвойсів». «Банк „Глобус“ видає багато гарантій, і для нас підписати віддалено документ не є проблемою, чи то у „Вчасно“, чи M.E.Doc. Але хотілося б створити єдину платформу, до якої долучилися б всі, де можна було б акцептувати документи, щоб ми розуміли, що на платформі є інвойс, реєстри чи цифрова накладна, що вона вже акцептована, прийнята покупцем, і банк вже може працювати з цією інформацією», — порадила заступниця голови правління банку «Глобус» Галина Євчук.

Начальник управління розробки продуктів ТАСкомбанку Євгеній Махно каже, що останніми роками зупинилося зростання частки електронних накладних на ринку. «Був період, коли дуже бурхливо нові мережі і нові покупці переходили на електронні документи, а останні два роки, можливо, війна якось вплинула, пригальмувався процес. Ті, хто перейшов, вже працюють, а нові покупці менше активності проявляють, ніж це було до війни», — сказав він.

Таскомбанку договори факторингу також підписуються КЕПом. «Є два потужних оператори — EDIN і „Вчасно“, які працюють з ритейлом та електронними накладними. З EDIN ми окремо зробили модуль, який дозволяє клієнтам напряму із цієї програми до банку відправляти накладні та реєстри. Це досить швидко і зручно для клієнтів. Скоринги певні також за електронними документами відбуваються», — запевнив він.

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