Банкіри розповіли, аграріям з яких регіонів легше отримати кредити — Finance.ua

Банкіри розповіли, аграріям з яких регіонів легше отримати кредити Сьогодні 11:43 — Аграрний ринок

Банкіри розповіли, аграріям з яких регіонів легше отримати кредити

Аграріям не всіх регіонів вдається в повному обсязі задовольнити попит на кредити.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу « Посівна — 2024: роль агрокредитування », проведеного «Фінансовим клубом».

«В 2023 році ми найбільше кредитували в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Кіровоградський, Вінницький і Київській областях», — повідомила керівниця напряму масового бізнесу ПриватБанку Оксана Куцоконь.

«У нас досить рівномірний розподіл по регіонам, але є лідери — Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська області. Це лідери кредитування обігових коштів», — каже директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Тетяна Корнієнко.

Ощадбанк провів дослідження і виявив цікаві тенденції.

Читайте також Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн

«Найбільше відчувають дефіцит коштів у своєму бізнесі клієнти з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької та Житомирської областей. А на питання, чи планують збільшити фінансування в 2024 році, більше ствердних відповідей було в Одеській, Харківській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Полтавській областях. Є навіть декілька запитів на фінансування придбання земельних ділянок в Донецькій області», — розповіла в.о. директора департаменту ММСБ Ощадбанку Юлія Жуланова.

Кредитування в прифронтовій зоні під пильною увагою банкірів.

«Ми працюємо однаково в усіх регіонах, маючи „авторішення“ для кредитів на 2−5 млн грн, згідно з налаштованими автоматизованими процедурами. Єдина відмінність по прифронтовим регіонам для агрокредитів — це те, що ми там не можемо робити „авторішення“ і повністю дивимося на клієнта в індивідуальному режимі», — пояснила Оксана Куцоконь.

«Прифронтові регіони і навіть Херсон теж кредитуються. Укргазбанк має перші видані кредити в Херсонській області цього року», — повідомила Тетяна Корнієнко.

Читайте також «єРобота»: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв

І цей портфель залишається якісним.

«Всі аграрії, яких банки підтримали під час початку війни і зараз продовжують підтримувати, дуже вдячні і класно обслуговують взяті кредити», — зазначає Юлія Жуланова.

За її словами, рівень NPL серед бланкових кредитів — 0%, по всьому новому портфелю Ощаду — 3%. «Прострочення по новому портфелю ПриватБанку невелике — 1,5%», — додала Оксана Куцоконь.

Складна ситуація лише на окупованих територіях — там проблемними визнані вже 80% кредитів, розповіла Юлія Жуланова.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.