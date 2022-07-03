Банкіри прогнозують скорочення ВВП України у 2022 році більш ніж на третину — Finance.ua

Банкіри прогнозують скорочення ВВП України у 2022 році більш ніж на третину Вчора 13:26 — Казна та Політика

Банкіри прогнозують скорочення ВВП України у 2022 році більш ніж на третину

Реальний ВВП України у 2022 році скоротиться більш ніж на третину, інфляція за підсумками півріччя прискорилася до 20%, вважають банкіри, опитані агентством «Інтерфакс-Україна».

«Ми зберігаємо прогноз щодо скорочення реального ВВП України на 33% за підсумками 2022 року. Скорочення інвестицій та приватного споживання буде частково пом’якшено збільшенням державного споживання та товарних запасів», — очікує начальник аналітичного відділу Альфа-Банк у України Олексій Блінов.

За його словами, у червні очікується прискорення зростання Індексу споживчих цін (ІСЦ) майже до 20% у річному вимірі після 18% у травні.

«Ми очікуємо, що у другому півріччі 2022 року показник інфляції стабілізується, проте залишатиметься вищим за 20% до кінця 2022 року», — додав експерт.

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Його думку поділяє голова правління Юнекс Банк у Іван Світек, зі слів якого, за найскромнішими оцінками ВВП України у першому півріччі скоротився на третину.

«Але насправді падіння може виявитися ще глибшим. Більше того, ситуація постійно змінюється: доходи населення продовжують скорочуватися, споживчий попит знижується. (...) росія, як і раніше, хоче знищити економіку України, але це у неї не зовсім виходить», — зазначив банкір.

Аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук у свою чергу зазначає, що пік падіння ділової активності припав на березень, коли виробництво скоротилося наполовину, а надалі бізнес адаптувався до умов війни та поступово відновлював свою діяльність.

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«У травні падіння ділової активності вже оцінюється в 40% по відношенню до довоєнного рівня. Також внутрішнє споживання та виробництво підтримується зростанням державних витрат. Загалом падіння ВВП у другому кварталі становитиме 40-45% р/р. У третьому кварталі відбудеться сезонне зростання ВВП , у тому числі за рахунок жнив», — пояснив експерт.

За його прогнозами, за умови продовження активних бойових дій до кінця року, економічна активність збережеться на рівні 60-65% порівняно з довоєнним рівнем.

Хведчук зазначає, що інфляція прискорювалася ще до повномасштабної війни як в Україні, так і у світі внаслідок відновлення економік після пандемії, а війна додатково загострила ці тенденції, тому зараз інфляція досягла 18% р/р і, ймовірно, зростатиме ще до кінця року.

Він очікує, що надалі інфляцію підживлюватимуть перебої ланцюжків постачання, збільшення транспортних витрат, у тому числі через зростання цін на пальне, ситуативний дефіцит окремих груп товарів та збільшення грошової маси внаслідок зростання дефіциту бюджету.

Вагомим чинником динаміки цін стане також надходження зовнішньої фінансової допомоги та, відповідно, здатність НБУ забезпечити курсову стабільність, зазначає банкір.

«За нашими прогнозами зростання споживчих цін досягне 30% р/р наприкінці року і надалі сповільнюватиметься», — зазначив він.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує, що темпи інфляції за підсумками перших шести місяців року наближатимуться до 19-20% у річному обчисленні, а з урахуванням скасування податкових пільг при імпорті в найближчі місяць-два можуть вийти за межі зазначеного коридору.

«Прогнозувати, як ці цифри змінюватимуться у другій половині року, практично неможливо, оскільки ситуація надто непередбачувана. Закінчення війни та повернення українців на батьківщину — один сценарій. Продовження чи навіть ескалація воєнних дій — інший», — зазначив Світек.

Крім того, за його словами, газова війна проти Європи, переговори G7 про запровадження стелі цін на російську нафту та багато інших подій здатні чинити глобальний вплив на інфляційні процеси у світі та в Україні зокрема, тому в таких умовах складно прогнозувати.

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fixygen За матеріалами:

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