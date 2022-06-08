Світовий банк зберіг прогноз падіння ВВП України на 45,1% у 2022 році — Finance.ua

Світовий банк зберіг прогноз падіння ВВП України на 45,1% у 2022 році

Вчора 12:41 — Казна та Політика

Світовий банк зберіг прогноз падіння ВВП України на 45,1% у 2022 році.

Про це свідчать дані банку.

При цьому наступного року очікується зростання ВВП України на 2,1%, а у 2024 році — на 5,8%.

Падіння ВВП росії в поточному році очікується на рівні 8,9%, наступного року — 2,2%, а у 2024 році очікується зростання на 2,2%.

Наголошується, що вторгнення росії в Україну посилило уповільнення зростання світової економіки, яка вступає у тривалий період слабкого зростання та підвищення інфляції.

Очікується, що зростання світової економіки впаде з 5,7% у 2021 році до 2,9% у 2022 році, що значно нижче за 4,1%, як очікувалося в січні.

Цей темп коливатиметься протягом 2023-2024 років, оскільки війна в Україні порушує діяльність, інвестиції та торгівлю у найближчій перспективі, відкладений попит знижується, а фіскальна та монетарна політика припиняється.

Війна в Україні також спричинила різке зростання цін на широкий спектр енергоносіїв.

Вищі ціни на енергоносії знизять реальні доходи, підвищать собівартість виробництва, посилять фінансові умови та стримають макроекономічної політики, особливо у країнах-імпортерах енергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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