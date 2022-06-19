Скільки ВВП втратить Україна за 2022 рік: прогноз Нацбанку — Finance.ua

Скільки ВВП втратить Україна за 2022 рік: прогноз Нацбанку

Вчора 20:03 — Казна та Політика

Валовий внутрішній продукт в Україні за 2022 рік впаде. Зокрема величина падіння залежить від того, скільки триватиме війна.

Відповідну інформацію в інтерв’ю 24 каналу розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Також вона пояснила, від чого залежить ВВП.

"За нашими оцінками, цього року ми втратимо щонайменше третину ВВП. Якою буде ця точна цифра, залежатиме від того, наскільки довго буде продовжуватися війна і скільки територій вона охопить",— сказала Рожкова.

За словами заступниці глави Нацбанку:

на початку війни активні бойові дії велися на територіях, які виробляли понад 50% ВВП;

наразі військові дії ведуться у районах, які у довоєнні часи виробляли близько 20% ВВП.

"За нашими оцінками, прямі втрати економіки вже перевищують 100 мільярдів доларів. Це оцінки того, що зруйновано: був завод — нема заводу, був міст — нема мосту, був будинок — нема будинку. Але війна триває, і ми кожен день живемо у вже звичних для нас повітряних тривогах і розуміємо, що наші втрати, на жаль, зростають щодня",— пояснила Рожкова.

У Нацбанку пояснили, як треба відбудовувати країну

Чиновниця зазначила, що за допомогою інвестицій наших країн-партнерів, бізнесу та приватних інвестицій Україні вдасться відновитися досить швидко. Тому ключове питання зараз — розробка якісного плану відновлення розвитку країни після війни.

План відновлення має включати не тільки відбудову знищеного, а й інституційну відбудову країни. Тобто українці повинні «не просто робити капітальний ремонт всього зруйнованого, а будувати нове — нову економіку, нові відносини, нові інституції, прозорі відносини між державою і бізнесом, між державою і громадянином, будувати, орієнтуючись на стандарти Європейського Союзу, членом якого хочемо стати».

"Це займе час і буде коштувати багато грошей. Але я впевнена, якщо цей план буде містити комплекс заходів щодо управління державою, розвитку економіки, поліпшення внутрішнього бізнес-клімату, включаючи роботу інституцій, то приватні інвестиції прийдуть до нас швидше",— пояснила перша заступниця глави Нацбанку.

Вона переконана, що це дасть поштовх швидкому відновленню економіки та її розвитку. Для цього також потрібне нормальне макроекономічне підґрунтя.

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