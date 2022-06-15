Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс — Finance.ua
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Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс

15.06.2022, 16:06Валюта
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Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курсЯкір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс
Фіксовані курси валют діють в Україні від початку російського вторгнення. З 21 травня 2022 року, після того як НБУ своєю постановою № 102 відпустив у вільне плавання готівковий курс, різниця між ним та безготівковим курсом конвертації валюти поступово збільшується і вже перевищує 20%.
«Множинність курсів пов’язана з існуванням валютних обмежень, необхідних для захисту курсової стабільності та міжнародних резервів під час війни. Водночас початковий психологічний шок від воєнного вторгнення росії поступово вщухає, і у своїй поведінці населення, імпортери та експортери більше спираються на економічну логіку прийняття рішень. Але за таких умов зростають загрози емоційних покупок валюти», — пояснюють у НБУ свою позицію.
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У НБУ пояснюють, що нещодавній курсовий сплеск на готівковому та «сірому» сегментах валютного ринку був спровокований ситуативним ускладненням ситуації на фронті, на яке наклалося нагнітання інформаційного фону через чутки про повернення до режиму плаваючого курсу, якого не відбулося. У Нацбанку наголошують, що така реакція ринку свідчить на користь важливості фіксованого курсу як якоря для стабілізації очікувань за поточних умов.

Коли НБУ «відпустить» курс

«Для переходу до плаваючого курсоутворення, яке не створить зайвих шоків для економічних агентів, мають скластися відповідні макроекономічні передумови, а не календарні дати. Важливою передумовою, зокрема, є відновлення здатності валютного ринку до самобалансування», — зазначають у НБУ.
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Тобто Нацбанк очікуватиме зростання пропозиції валюти за рахунок збільшення експортних надходжень, наприклад, завдяки розблокуванню українських портів або відновленню альтернативних шляхів експортної логістики. З іншого боку, зменшенню попиту має сприяти зниження купівлі валюти на некритичні, еластичні за ціною категорії імпорту у разі поновлення оподаткування та додаткового імпортного збору на такі категорії товарів.
На думку НБУ, передумовою повернення до плаваючого курсу має стати зростання експорту, що можливо у разі розблокування портів.

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За матеріалами: Фокус
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