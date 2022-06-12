Долара нижче ніж 30 грн не буде? Чого чекати від курсу валют українцям — Finance.ua

Долара нижче ніж 30 грн не буде? Чого чекати від курсу валют українцям

Вчора 14:00 — Валюта

Долара нижче ніж 30 грн не буде? Чого чекати від курсу валют українцям

З початку війни готівковий курс долара пішов досить далеко за 30 грн, а в пікові моменти навіть підбирався до 40 грн. Розповідаємо, чи варто чекати українцям курсу долара по 27-28 грн.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що зараз про стабілізацію ситуації говорити ще зарано.

Але все ж таки в майбутньому, коли економіка почне відновлюватися, то надто сильне зміцнення гривні лише шкодитиме українським експортерам.

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«Це не на користь економіці на етапі відновлення. Тому я не думаю, що в Україні можлива якась глибока відновлювальна ревальвація», — зазначає експерт.

На думку аналітика, до курсу, який є зараз, у найближчі пів року може додатися ще 15% девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол., за словами економіста — це вже практично неможливо.

«Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки — це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація», — пояснює Кущ.

Відмова від фіксованого курсу

Першого ж дня повномасштабної війни Нацбанк «заморозив» офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол.

Проте вже на початку червня заговорили про можливе повернення до плаваючого курсу або, принаймні, «підтягування» його трохи ближче до ринкового.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор планує відмовитися від фіксування курсу гривні щодо долара, коли повернуться податки на імпорт, скасовані ще в перші дні війни.

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Олексій Кущ також вважає, що збільшення облікової ставки (з 10 до 25%) свідчить про те, що Нацбанк готується до лібералізації міжбанківського ринку та відповідно до «підтягування» міжбанківського курсу до ринкового.

Таке рішення економісту здається неправильним, і попередня стратегія була кращою.

«Є три основні напрями регулювання: відтоку капіталу, курсу та облікової ставки. З цих трьох напрямів одночасно можна робити лише два. Весь цей час з початку війни Національний банк займався двома речами — зафіксував курс та заблокував відтік капіталу», — розповідає експерт.

Зараз же НБУ вирішив робити три речі одночасно, а значить, від чогось доведеться відмовитися, і швидше за все це буде фіксований курс.

Проте так звані «курсові піки» Нацбанк зрізатиме, упевнений аналітик, але жорсткої прив’язки вже не буде. Краще було б утримувати курс в одному стані щонайменше до кінця війни.

Купувати чи продавати?

Олексій Кущ рекомендує українцям зберігати тримісячний запас на сім’ю у гривнях, а ось надлишки понад цю суму — переводити в долари.

Водночас від якихось радикальних рішень краще відмовитись, і купувати на всі заощадження американську валюту не варто.

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