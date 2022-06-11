Коли відпустять курс гривні до долара: у НБУ назвали умови — Finance.ua
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Коли відпустять курс гривні до долара: у НБУ назвали умови

Вчора 08:02Валюта
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Коли відпустять курс гривні до долара: у НБУ назвали умовиКоли відпустять курс гривні до долара: у НБУ назвали умови
Національний банк України планує відмовитися від курсу гривні до долара, який з початку війни зафіксований на рівні 29,25 гривень. Для цього для початку потрібно повернути податки на імпорт.
Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час телемарафону.
«Якщо говорити про перспективи, то безготівковий курс валют зафіксований для експортерів та імпортерів. Для того аби відбувся перехід до ринкового ціноутворення треба, щоб ринок міг сам себе збалансувати», — сказала вона.
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За її словами, для цього мають бути дуже важливі передумови. Одна з них — це повернення податків і мит на імпорт, які були скасовані у перші дні війни.
«Збільшення податків на імпорт, ми очікуємо, зменшить обсяг цього критичного імпорту і таким чином зменшить тиск на золотовалютні резерви. Це одна з передумов, після якої ми зможемо розглядати поступове повернення до ринкового ціноутворення», — сказала вона.
За її словами, у будь-якому випадку таке повернення до ринкового ціноутворення буде дуже поступовим, щоб не було шоку для економіки і щоб захистити критичні потреби України.

Довідка Finance.ua:

  • з 21 травня НБУ дещо послабив обмеження — скасував обмеження на встановлення курсу для продажу готівкової валюти;
  • з’явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар);
  • в НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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