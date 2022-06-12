Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина — Finance.ua

Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Українські пункти обміну валют почали відмовлятися приймати не лише пошкоджені, а й застарілі долари. Такі банкноти доводиться міняти за особливою процедурою, повідомляє «Хвиля».

«До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян про відмову банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют», — зазначають в інструкції НБУ.

Відповідно ще раз наголошують, що стосовно таких купюр є окрема процедура, альтернативи якій немає.

Як і де обміняти?

Для того щоб обміняти таку купюру, її потрібно віднести до банку, який направить її в банк-кореспондент за кордон і здійснить заміну. При цьому за таку послугу доведеться заплатити.

Варто пам’ятати, що пошкоджені банкноти долара можна обміняти в НБУ, а обмін старих купюр проводять лише іноземні банки.

До зношених відносяться:

Купюри, які мають відразу кілька пошкоджень, наприклад пляма та потертості.

Занадто зношені купюри.



Порвані купюри або хоча б надірвані та склеєні.



Купюри зі слідами фарби.



Купюри, які постраждали від вогню, були сильно намочені водою або іншою рідиною.



В одній із своїх презентацій Нацбанк показав, які банкноти іноземної валюти із ознаками значного пошкодження приймаються банками на інкасо. Забирають і купюри, які були розірвані на частини та склеєні, і навіть із пошкодженням елементів дизайну (видалені цифрові та текстові позначення номіналу).

Залежно від того, як сильно зношена купюра, її власник може заплатити банку за обмін від 5% до 50% від вартості банкноти. Триває така процедура до місяця, інколи ж і довше.

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