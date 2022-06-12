Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина — Finance.ua
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Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина

Вчора 12:01Особисті фінанси
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Українські пункти обміну валют почали відмовлятися приймати не лише пошкоджені, а й застарілі долари. Такі банкноти доводиться міняти за особливою процедурою, повідомляє «Хвиля».
«До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян про відмову банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют», — зазначають в інструкції НБУ.
Відповідно ще раз наголошують, що стосовно таких купюр є окрема процедура, альтернативи якій немає.

Як і де обміняти?

Для того щоб обміняти таку купюру, її потрібно віднести до банку, який направить її в банк-кореспондент за кордон і здійснить заміну. При цьому за таку послугу доведеться заплатити.
Варто пам’ятати, що пошкоджені банкноти долара можна обміняти в НБУ, а обмін старих купюр проводять лише іноземні банки.
До зношених відносяться:
  • Купюри, які мають відразу кілька пошкоджень, наприклад пляма та потертості.
  • Занадто зношені купюри.
  • Порвані купюри або хоча б надірвані та склеєні.
  • Купюри зі слідами фарби.
  • Купюри, які постраждали від вогню, були сильно намочені водою або іншою рідиною.
В одній із своїх презентацій Нацбанк показав, які банкноти іноземної валюти із ознаками значного пошкодження приймаються банками на інкасо. Забирають і купюри, які були розірвані на частини та склеєні, і навіть із пошкодженням елементів дизайну (видалені цифрові та текстові позначення номіналу).
Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
Залежно від того, як сильно зношена купюра, її власник може заплатити банку за обмін від 5% до 50% від вартості банкноти. Триває така процедура до місяця, інколи ж і довше.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!
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За матеріалами: Хвиля
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