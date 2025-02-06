Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші — Finance.ua

Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші Сьогодні 21:03 — Кредит&Депозит

Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші

Коли постає вибір — збереження грошей вдома, у скарбничці, чи на банківському рахунку, то такий вибір часто зводиться до питання надійності. Про це нагадує Фінкульт.

Банківський рахунок — це найбезпечніший варіант, адже він надає доступ до зручних фінансових послуг.

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Банк, завдяки Фонду гарантування вкладів, пропонує значно більшу безпеку заощаджень, ніж коли ви просто зберігаєте гроші вдома.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений для захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів на рахунках у разі банкрутства банку, що робить банківські вклади більш надійними, ніж готівка вдома.

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Кошти вкладників розміщуються в банках на умовах договору банківського рахунку (це може бути поточний рахунок або картковий: зарплата, пенсія, стипендія або власні витрати) чи договору банківського вкладу, тобто депозиту.

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Фонду

Переваги вкладів:

можливість швидко отримати свої гроші через банкомати, картки чи перекази;

ваші гроші не просто зберігаються, а й примножуються, у банках на них нараховуються відсотки.

Довідка Finance.ua:

Більшість банкірів передбачають підвищення дохідності вкладів. «Гадаю, що ставки за депозитами покажуть пропорційне зростання, але, може, трохи пізніше», — прогнозував начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов ще до підвищення ставки.

Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що найближчі декілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

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