Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші — Finance.ua
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Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші

Кредит&Депозит
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Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші
Банк чи скарбничка: де краще зберігати гроші
Коли постає вибір — збереження грошей вдома, у скарбничці, чи на банківському рахунку, то такий вибір часто зводиться до питання надійності. Про це нагадує Фінкульт.
Банківський рахунок — це найбезпечніший варіант, адже він надає доступ до зручних фінансових послуг.
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Банк, завдяки Фонду гарантування вкладів, пропонує значно більшу безпеку заощаджень, ніж коли ви просто зберігаєте гроші вдома.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений для захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи України.
Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів на рахунках у разі банкрутства банку, що робить банківські вклади більш надійними, ніж готівка вдома.
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Кошти вкладників розміщуються в банках на умовах договору банківського рахунку (це може бути поточний рахунок або картковий: зарплата, пенсія, стипендія або власні витрати) чи договору банківського вкладу, тобто депозиту.
Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Фонду.
Переваги вкладів:
  • можливість швидко отримати свої гроші через банкомати, картки чи перекази;
  • ваші гроші не просто зберігаються, а й примножуються, у банках на них нараховуються відсотки.
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Довідка Finance.ua:

  • Більшість банкірів передбачають підвищення дохідності вкладів. «Гадаю, що ставки за депозитами покажуть пропорційне зростання, але, може, трохи пізніше», — прогнозував начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов ще до підвищення ставки.
  • Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що найближчі декілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

За матеріалами:
Finance.ua
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