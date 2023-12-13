Азербайджан надасть Україні допомогу понад 7,6 мільйона доларів — Finance.ua

Азербайджан надасть Україні допомогу понад 7,6 мільйона доларів Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Азербайджан надасть Україні допомогу понад 7,6 мільйона доларів

З Азербайджанської Республіки в Україну виїхав черговий вантаж енергетичної допомоги від партнерів — 20 вантажівок, які везуть понад 550 метрів електричних кабелів та 6 комплектів трансформаторних пунктів.

Це вже третя партія допомоги, яку отримає Україна від азербайджанських партнерів для відновлення енергосистеми.

Про це повідомили в Міненерго.

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Загальна сума енергетичної допомоги складе понад 7,6 мільйона доларів.

«Швидке і якісне відновлення енергетичного обладнання під час війни — виклик для наших енергетиків. Але завдяки нашим партнерам ми можемо оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти, тим самим зміцнюючи нашу енергетичну безпеку», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, подякувавши всьому народу Азербайджану за цю допомогу.

Перша партія допомоги у 10 вантажів, яка містила силові трансформатори та електростанції резервного живлення, уже розподілена між енергетичними компаніями в регіонах, які найбільше страждають від російських ворожих атак. Зокрема допомога надійшла до операторів системи розподілу електроенергії Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської областей. Окрім цього, обладнання отримали компанії Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей.

Також обладнання від Азербайджану спрямовано для потреб оператора системи передачі та видобувного сектору. Друга партія у 37 вантажів буде розподілена найближчим часом.

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У межах чергової партії допомоги очікуються силові, масляні трансформатори, електротрансформаторні, комплектні підстанції, шафи високої напруги, проводи, кабелі та інші комплектовання для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу. Загалом угодою передбачено чотири етапи відправки вантажів, які мають надійти в Україну до кінця січня 2024 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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