Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео — Finance.ua
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Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео

Технології&Авто
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Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео
Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео
Тепер автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото й відео. Для перегляду контенту користувачам треба заплатити певну кількість зірок — це внутрішня валюта Telegram, яка зʼявилася минулого місяця.
Про це повідомила пресслужба месенджера.
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Творці контенту можуть використовувати зірки, щоб отримати винагороди в криптовалюті Toncoin, яка працює на блокчейні TON, або для реклами свого каналу.
Також після оновленням месенджера користувачі зможуть згортати мінізастосунки в панель внизу екрана.
Це дозволить відповідати на повідомлення або робити щось інше у смартфоні, а потім знову повернутися до мінізастосунку й не чекати, доки той завантажиться.
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Крім того, месенджер запустив глобальний пошук історій за хештегами. Це дозволяє швидко знайти потрібний контент, водночас зберігаючи налаштування приватності.
Приховані історії відображатися не будуть — задля безпеки особистої інформації.
За матеріалами:
theБабель
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