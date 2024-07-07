Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео — Finance.ua

Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото та відео

Тепер автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото й відео. Для перегляду контенту користувачам треба заплатити певну кількість зірок — це внутрішня валюта Telegram, яка зʼявилася минулого місяця.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

Творці контенту можуть використовувати зірки, щоб отримати винагороди в криптовалюті Toncoin, яка працює на блокчейні TON, або для реклами свого каналу.

Також після оновленням месенджера користувачі зможуть згортати мінізастосунки в панель внизу екрана.

Це дозволить відповідати на повідомлення або робити щось інше у смартфоні, а потім знову повернутися до мінізастосунку й не чекати, доки той завантажиться.

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Крім того, месенджер запустив глобальний пошук історій за хештегами. Це дозволяє швидко знайти потрібний контент, водночас зберігаючи налаштування приватності.

Приховані історії відображатися не будуть — задля безпеки особистої інформації.

theБабель За матеріалами:

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