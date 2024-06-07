У Telegram з’явилася внутрішня валюта: що можна придбати — Finance.ua

У Telegram з’явилася внутрішня валюта: що можна придбати Сьогодні 22:35 — Технології&Авто

У Telegram з’явилася внутрішня валюта: що можна придбати

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про впровадження у месенджері внутрішньої валюти під назвою Telegram Stars.

Про це він повідомив у Telegram

Зазначається, що нововведеною валютою можна буде сплачувати цифрові послуги у мінізастосунках. Вони своєю чергою зможуть приймати платежі за цифрові послуги, використовуючи оплату в застосунках на Android та iOS.

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Розробники застосунків зможуть використовувати «зірочки» для подальшого просування своїх застосунків.

«На відміну від олдскульних застосунків, мінізастосунки Telegram, такі як Notcoin, не потрібно встановлювати для використання. Саме тому вони так швидко зростають. Крім того, соціальна природа Telegram дозволяє мінізастосункам поширюватися вірусним шляхом, тому вони охоплюють десятки мільйонів користувачів протягом декількох тижнів», — пояснює Дуров.

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Також Apple і Google братимуть 30% комісії, коли користувачі купуватимуть у них «зірочки». Разом із тим під час реінвестиції всередині Telegram комісія буде нульовою.

«Як результат, запуск застосунків у Telegram має більший економічний сенс, ніж запуск традиційних мобільних застосунків», — додав Дуров.

Він пообіцяв, що у майбутніх оновленнях у зірок Telegram з’явиться ще більше функцій та можливостей, окрім придбання цифрових товарів та послуг у міні-додатках. Наприклад, користувачі зможуть надсилати подарунки творцям контенту — і не лише.

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