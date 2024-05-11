Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців — Finance.ua

Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців

У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє «Укравтопром».

У повідомленні зазначено, що це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.

Далі йдуть:

дизельні - 24%;

електромобілі - 17%;

авто з ГБО — 6%;

гібриди — 5%.

Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf — 1106 шт.

Renault Megane — 916 шт.

Skoda Octavia — 732 шт.

Volkswagen Passat — 586 шт.

Volkswagen Tiguan — 511 шт.

Nissan Leaf — 497 шт.

Nissan Rogue — 482 шт.

Audi Q5 — 466 шт.

Tesla Model 3 — 414 шт.

Audi A4 — 373 шт.

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 роки.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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