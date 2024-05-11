Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців — Finance.ua
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Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців

Технології&Авто
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Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців
Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців
У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У повідомленні зазначено, що це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.
Далі йдуть:
  • дизельні - 24%;
  • електромобілі - 17%;
  • авто з ГБО — 6%;
  • гібриди — 5%.
Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.
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ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

  • Volkswagen Golf — 1106 шт.
  • Renault Megane — 916 шт.
  • Skoda Octavia — 732 шт.
  • Volkswagen Passat — 586 шт.
  • Volkswagen Tiguan — 511 шт.
  • Nissan Leaf — 497 шт.
  • Nissan Rogue — 482 шт.
  • Audi Q5 — 466 шт.
  • Tesla Model 3 — 414 шт.
  • Audi A4 — 373 шт.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 роки.
Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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За матеріалами:
Finance.ua
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