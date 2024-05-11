Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців — Finance.ua

Авто з пробігом: ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня серед українців
У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У повідомленні зазначено, що це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.
Далі йдуть:
- дизельні - 24%;
- електромобілі - 17%;
- авто з ГБО — 6%;
- гібриди — 5%.
Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:
- Volkswagen Golf — 1106 шт.
- Renault Megane — 916 шт.
- Skoda Octavia — 732 шт.
- Volkswagen Passat — 586 шт.
- Volkswagen Tiguan — 511 шт.
- Nissan Leaf — 497 шт.
- Nissan Rogue — 482 шт.
- Audi Q5 — 466 шт.
- Tesla Model 3 — 414 шт.
- Audi A4 — 373 шт.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 роки.
Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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