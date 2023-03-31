Австрія спростила умови працевлаштування для українських біженців — Finance.ua

Австрія спростила умови працевлаштування для українських біженців 31.03.2023, 11:45 — Особисті фінанси

Австрія спростила умови працевлаштування для українських біженців

Вимушені переселенці з України отримають полегшений доступ до австрійського ринку праці.

Як передає АРА, відповідне рішення було прийнято у четвер Національною радою Австрії.

Що змінюється

«У майбутньому власники картки переміщеної особи зможуть без дозволу влаштовуватися на будь-яку роботу в Австрії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, більше не буде необхідною попередня перевірка заробітної плати та умов праці, що вимагається наразі у випадку українських переселенців.

Крім того, парламент полегшив у двох сферах доступ до так званої червоно-біло-червоної карти, яка по-суті надає робочу візу. Так, регулярні сезонні мігранти в майбутньому для її отримання повинні будуть підтвердити знання німецької мови на рівні А1, а не А2. Для кваліфікованих працівників дефіцитних професій і засновників стартапів знання французької, іспанської та боснійсько-хорватсько-сербської мов на рівні B1 також буде враховуватися в каталозі з п’ятьма балами.

Скільки українців перебувають в Австрії

Станом на кінець 2022 року в Австрії зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії.

Нагадаємо, законодавство Австрії зобов`язує українців, які перебувають у країні понад рік, реєструвати власні автомобілі. Водночас є спосіб уникнути реєстрації.

Українці можуть претендувати на кліматичний бонус у Австрії. Відповідну виплату можуть отримати всі люди, які мають основне місце проживання в Австрії не менше шести місяців у 2022 році. Це не залежить від віку та громадянства.

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Укрінформ За матеріалами:

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