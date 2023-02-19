Кліматичний бонус в Австрії: що це таке та хто може отримати €500 — Finance.ua

Кліматичний бонус в Австрії: що це таке та хто може отримати €500 Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Кліматичний бонус в Австрії: що це таке та хто може отримати €500

Кліматичний бонус ( Klimabonus ) — це спеціальна виплата, яку отримують усі жителі Австрії. Гроші на виплату бонуса надходять з доходів від ціни на CO2, яку запровадили в жовтні 2022 року.

Українці можуть претендувати на кліматичний бонус 2022 року. Відповідну виплату можуть отримати всі люди, які мають основне місце проживання в Австрії не менше шести місяців у 2022 році. Це не залежить від віку та громадянства.

Кліматичний бонус був виплачений більшості людей, які мешкають в Австрії в період з серпня по жовтень 2022 року. У лютому 2023 року буде ще одна хвиля виплат. Це не новий кліматичний бонус на 2023 рік, кліматичний бонус отримають ті люди, які перенесли основне місце проживання до Австрії лише у першій половині 2022 року або навіть народилися у першій половині 2022 року

Klimabonus перераховується безпосередньо на рахунок або відправляється поштою.

Яку суму можна отримати

Виплата становить €500 чи €250.

Всі дорослі отримають 500 євро. Неповнолітні одержують половину.

Однак із 2023 року розмір виплати Клімабонусу буде залежати від регіону вашого основного проживання.



Варіанти отримання виплати

Автоматично. Klimabonus надійде прямо на ваш рахунок. Якщо ви регулярно отримуєте гроші від держави, вам нічого не потрібно робити. Клімабонус буде перераховано автоматично. Це стосується, наприклад, пенсіонерів, одержувачів допомоги на дітей і тих, хто отримує спеціальні надбавки. Зокрема усі, чий номер поточного рахунку збережено на сайті FinanzOnline, також отримають свій бонус автоматично. Зареєструватися на платформі FinanzOnline та створити обліковий запис для входу можна Klimabonus надійде прямо на ваш рахунок. Якщо ви регулярно отримуєте гроші від держави, вам нічого не потрібно робити. Клімабонус буде перераховано автоматично. Це стосується, наприклад, пенсіонерів, одержувачів допомоги на дітей і тих, хто отримує спеціальні надбавки. Зокрема усі, чий номер поточного рахунку збережено на сайті FinanzOnline, також отримають свій бонус автоматично. Зареєструватися на платформі FinanzOnline та створити обліковий запис для входу можна за посиланням

Потім необхідно буде ввести свій банківський рахунок у свій податковий рахунок.

Поштою. Існує також і інший варіант отримання Klimabonus, якщо у вас немає облікового запису на сайті FinanzOnline. У такому випадку виплата надходить поштою в листі RSa.

Кожен, хто не має поточних банківських реквізитів, отримає лист RSa з Klimabonus. Лист RSa — це лист персональний. Його можна вручити лише особисто одержувачу.

Якщо листоноша не застане вас вдома, ви можете забрати лист у поштовому відділенні з посвідченням особи.

Якщо ви очікуєте на ваучер, але зазвичай не буваєте вдома, є спосіб затвердити довірену особу, щоб будь-яка повнолітня людина у вашій родині могла отримати Klimabonus від вашого імені. Що для цього необхідно?

1. Заповніть форму Klimabonus Proxy . Не забудьте вказати дані посвідчення особи та підпис.

2. Зберігайте проксі-форму в безпечному місці. Коли постачальник прибуває з Klimabonus, довіреній особі потрібно просто показати підписану форму довіреності та відповідний ідентифікатор, щоб отримати Klimabonus від вашого імені.

Якщо на момент дзвінка кур’єра нікого немає вдома, Klimabonus буде надійно доставлений до найближчого поштового відділення, і вам повідомлять, де його можна забрати.

Ваучери можна використовувати в будь-якому місці, від супермаркету та книгарні до тисяч магазинів або обміняти на готівку у банку-партнері.

Детальніше про виплати та відповіді на популярні питання можна дізнатися тут.

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