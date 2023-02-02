Фінансова допомога українцям в Австрії — Finance.ua

Фінансова допомога українцям в Австрії Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Австрія допомагає біженцям з України різноманітними способами, зокрема надає виплати для родин і молоді Familienbeihilfe.

Як отримати грошову допомогу?

Фінансовою підтримкою Familienbeihilfe для дітей можуть скористатися українці, які знайшли в Австрії прихисток від війни.Звертаємо увагу, що право на виплату закінчується разом з правом на тимчасове проживання в країні, але не пізніше березня 2024 року.

Українці повинні оформити допомогу так само як й інші громадяни Австрії. Проте в анкеті потрібно зазначити про статус переміщеної особи, обравши категорію «дійсний дозвіл на проживання».

Заповніть відповідну заявку

Охочі оформити допомогу для дітей повинні заповнити форму Beih100 або зареєструватися через сайт FinanzOnline . Зразок заповненої заяви дивіться тут

Заявку надсилайте на адресу податкової служби Австрії — PO Box 260, 1000 Vienna. Надіслати електронним листом її не можна.

Після того як заявку буде оброблено, ви отримаєте повідомлення про рішення щодо надання виплати.

Якщо ви раніше отримали відмову від податкової служби Австрії, ви можете податися знову.

До заяви потрібно додати такі документи:

• свідоцтво про народження дитини;

• табель, атестат чи інший документ для підтвердження освіти дитини.

Сума виплат Familienbeihilfe

Розмір грошової допомоги залежить від віку вашої дитини. У 2023 році щомісячна сума становить:

• Від народження — 120,60 євро;

• від 3 років — 129 євро;

• від 10 років — 149,70 євро;

• від 19 років — 174,70 євро.

Якщо в родині кілька дітей, сума на кожну наступну дитину збільшується:

• Для двох дітей додається приблизно 7,50 євро за кожну дитину;

• для трьох дітей — 18,40 євро на кожну дитину;

• для чотирьох дітей — 28 євро;

• для п’яти дітей — 33,90 євро;

• для шести дітей — 37,80 євро;

• для семи й більше дітей — по 55 євро;

• доплата за дитину з вадами здоров’я становить 164,90 євро щомісяця.

До речі, подорожувати також допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.